影／颱風天看巴黎奧運！全球第一性感美女運動員Alica Schmidt
2024巴黎奧運田徑賽事即將在8月1日開始舉行，來自德國的Alica Schmidt，曾經獲選為「全球最性感運動員」，她的精緻五官加上媲美模特兒高挑身材，舉手投足都讓她成為田徑場上的「嬌點」，上屆2021年東京奧運後，Alica Schmidt被封為「絕世美女」，今年也將再度征戰巴黎奧運田徑賽場，而短短3年，她的IG追蹤暴增300萬，現在有514萬追蹤，堪稱「全球第一美女運動員」。Alica Schmidt擁有不輸給模特兒的身材，這次奧運在歐洲舉行，她很有機會再度跑出佳績。
記者吳政紘/綜合報導
Alica Schmidt被封為「絕世美女」 世界粉絲超多
不輸給模特兒的身材，Alica Schmidt跟大谷翔平的贊助商一樣都是BOSS，Alica Schmidt將參加女子1600公尺接力賽。
她在7月5日宣布自己參加奧運，「我最大的夢想成真了!再過一個月,我就要到巴黎了,創造一輩子的回憶。 幾年來,這個想法一直是我每天的動力,讓我想起為什麼永遠不要放棄自己的目標和投入工作是很重要的。」
Alica Schmidt留言，「無論你的夢想有多大,如果你保持投入並相信自己,美好的事情將會如你所想的那樣發生。」
Alica Schmidt不但在近期多次放上照片，更透露自己在7月25日就會出現在巴黎，Alica Schmidt也在平時會上傳照片、影片，希望粉絲支持。
2021年，根據英國媒體《太陽報》報導，全球男性雜誌《花花公子》以前所未有的金額向他提供裸照，但Alica Schmidt馬上拒絕了這項提議。該報評論：「無論受到多少關注，她的性格都很嚴肅，從不偏離田徑運動員的角色。」
Alica Schmidt小檔案：
出生日期：1998年11月8日
國籍：德國
專攻項目：短跑運動員和中長跑運動員
身高體重：175cm 體重55kg
經歷：
2017年歐洲青少年田徑錦標賽4 x 400m接力銀牌
2019年歐洲U23田徑錦標賽同項目銅牌
2020年東京奧運4×400m接力比賽
以上來源：維基百科、NOWnews運動中心