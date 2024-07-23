王鴻薇控受財團供養遭判賠50萬！潘孟安要求道歉：清廉是核心價值
國民黨立委王鴻薇質疑總統府秘書長潘孟安擔任總統賴清德競選總幹事時，住綠能廠商豪宅，潘孟安提告求償及移除文章等；台北地院今（23）日判決王鴻薇支付潘孟安50萬元及移除文章，可上訴。對此，潘孟安回應，從政以來，清廉一直是他的核心價值，非常遺憾在選舉期間，多次遭到王鴻薇抹黑造謠、惡意攻擊，令人不齒，「我要呼籲王鴻薇立刻道歉，並刪除造謠貼文」。
記者陳佩君／台北報導
王鴻薇去年12月間表示接獲爆料，潘孟安長期入住力能能源科技董事長楊宗名下，位於台北市萬華區豪宅「力麒御品」；潘孟安表示，他只是短時工作、租屋，卻被不實影射，提起民事訴訟求償150萬元，並要求刪除臉書相關貼文和網址，案件由台北地方法院審理，判決並於今日出爐。
對此，潘孟安表示，今天司法判決結果出爐後，沒想到王鴻薇又再度在臉書上惡意造謠、攀扯，宣稱他拿不出租約、無法說明他與承租助理之間的關係，真的是貽笑大方。
潘孟安說，在去年王鴻薇召開記者會抹黑的當天，他就拿出了租約和匯款證明，王鴻薇始終裝作看不見，「這場訴訟王鴻薇從頭到尾都無法為自己的造謠提出所謂的證據，依她自己提出的資料，更證明她是造謠，卻不斷要我佐證根本不存在、根本不是事實的抹黑」。
潘孟安強調，從政以來，清廉一直是他的核心價值，非常遺憾在選舉期間，多次遭到王鴻薇抹黑造謠、惡意攻擊，令人不齒。
潘孟安呼籲，王鴻薇立刻道歉，並刪除造謠貼文，肆意誹謗抹黑，就應該以訟止謗，盼這樣的司法判決，能端正風氣。