91萬投資人注意！00940公告預估配息0.05元

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元大投信指出，據證交所統計至6月底資料，大盤本益比24.4倍、股價淨值比2.58倍，均顯著高於長期平均，殖利率2.44%則低於長期平均，突顯現階段選股策略對配息、填息能力的重要性。至7月18日，00940成分股本益比為15.4倍、7月首次配息96%為股利所得，從價值投資與高股息角度均具相對優勢。
元大投信建議，隨台股評價面上升，現階段高股息ETF投資可從「股利成長」、「低波動」以及「價值投資」三個角度進行布局，包括營運具成長性的高股息個股，在今、明兩年每股盈餘持續提升下，將帶動每股配息金額增加，即0056所採取的「預估未來一年現金殖利率選股」，可望受惠於此成長趨勢。
而面對大盤來到24,000點位置後的波動增加，低波動特色亦是資產配置重點，例如00713持有成分股間股價相關性低，且設有本益比評估機制，據晨星(Morningstar)統計至2024年6月底，近三年報酬風險比（夏普值，Sharpe Ratio）為全體台股主被動基金排名第一 ，即在承受相同風險下，有機會獲得更佳報酬。
至於00940則是自台灣上市櫃市值300大企業中，參考巴菲特價值投資哲學，篩選能持續為股東創造現金流、基本面穩固、盈利能力佳和具持續增長潛力之標的，成分股並以股利率進行加權，表現股息導向之投資組合績效，提供投資人從短期價差操作，轉至中長期存股領息的解決方案。
元大投信提醒，投資高股息ETF應謹慎評估價格波動及配息金額變動風險，並留意台股與國際股市連動度高，遭遇利空事件可能出現波動，惟歷史經驗顯示具備回復韌性，持續投入可望創造微笑曲線；同時，ETF各次實際配息金額依收益分配公告而定，亦可能受市場變化影響而低於或超過前期，建議謹慎規劃資金投入策略。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。