凱米颱風東海岸「鏡頭君」集合！8大觀浪即時影像連結一次收

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🟡東海岸即時影像8大鏡頭君連結
為了滿足觀浪迷的需求，東部海岸國家風景管理處集結了8大觀浪即時影像，民眾可以直接點連結在線上觀浪。
📍1.台東-都歷遊客中心即時影像 👉https://youtu.be/JhQuR77AR7U
📍2.台東-三仙台即時影像 👉https://youtu.be/dQ7Sd6PGLdA
📍3.台東-加路蘭遊憩區即時影像 👉https://youtu.be/AKl3F6cAY2Q
📍4.花蓮-石梯坪風景區即時影像 👉https://youtu.be/mXnigLvIL0Q
📍5.花蓮-大石鼻山即時影像 👉https://youtu.be/JkoXcXI04Qk
📍6.台東-金樽遊憩區即時影像 👉https://youtu.be/ZdqHgQwvZOw
📍7.花蓮-長虹橋即時影像 👉https://youtu.be/JnD8Rk3o0BM
📍8.綠島-南寮漁港即時影像 👉https://youtu.be/wTHhv7M0vCI
🟡東海岸管制區域
凱米颱風發布海警及陸警，根據東部海岸國家風景管理處臉書【Nga'ayho】你好，東海岸指出，東部多處景點考量民眾安全已管制進入，相關管制及暫停開放情形如下：
📍綠島：大白沙、石朗及柴口潛水區、紫坪步道、柚子湖7/23起封閉至颱風警報解除。朝日溫泉預計7/24-25休園。
📍台東：加路蘭遊憩區、小野柳濱海步道、郡界濱海區、三仙台遊憩區礫石灘及濱海步道7/23起封閉至颱風警報解除。
📍花蓮：石梯坪遊憩區濱海步道、石門遊憩區濱海步道7/23起封閉至至颱風警報解除。
📍台灣好行：東部海岸線(8101A、8101C、8101D)、玉長豐濱線7/24停駛
📍秀姑巒溪泛舟：依據花蓮縣政府公告自7/23下午2時起停止活動。