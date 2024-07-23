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凱米颱風東海岸「鏡頭君」集合！8大觀浪即時影像連結一次收

▲凱米中度颱風逐漸靠近台灣，東海岸的「鏡頭君」們也全部執勤中。（圖／翻攝東部海岸國家風景管理處YT）
▲凱米中度颱風逐漸靠近台灣，東海岸的「鏡頭君」們也全部執勤中。（圖／翻攝東部海岸國家風景管理處YT）

記者周淑萍/綜合報導

凱米中度颱風逐漸靠近台灣，東海岸的「鏡頭君」們也全部執勤中，「東部海岸國家風景管理處」在YouTube上集結了台東、花蓮、綠島等8支即時影像，可以一次觀看東海岸8個知名觀浪景點，其中三仙台的鏡頭君這次能否力抗凱米，成為網友關注焦點。

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見證多個颱風的三仙台即時影像鏡頭，去年小犬颱風一戰成名，力抗16級強風，這次凱米颱風也來勢洶洶，不少網友也第一時間到三仙台即時影像頻道簽到，有網友對鏡頭溫馨喊話，希望這次可以撐過凱米颱風，還有人表示「三仙台的鏡頭是海邊第一排，無任何屏障，是超級搖滾區」、「三仙台超級戰將鏡頭君，上次抗16級風。這ㄧ次不曉得戰力如何？」。

▲三仙台鏡頭君被譽為超級戰將，能否抵擋得過這次的凱米颱風，成為網友關注焦點。（圖／翻攝三仙台即時影像YT）
▲三仙台鏡頭君被譽為超級戰將，能否抵擋得過這次的凱米颱風，成為網友關注焦點。（圖／翻攝三仙台即時影像YT）
🟡東海岸即時影像8大鏡頭君連結

為了滿足觀浪迷的需求，東部海岸國家風景管理處集結了8大觀浪即時影像，民眾可以直接點連結在線上觀浪。

📍1.台東-都歷遊客中心即時影像 👉https://youtu.be/JhQuR77AR7U

📍2.台東-三仙台即時影像 👉https://youtu.be/dQ7Sd6PGLdA

📍3.台東-加路蘭遊憩區即時影像 👉https://youtu.be/AKl3F6cAY2Q

📍4.花蓮-石梯坪風景區即時影像 👉https://youtu.be/mXnigLvIL0Q

📍5.花蓮-大石鼻山即時影像 👉https://youtu.be/JkoXcXI04Qk

📍6.台東-金樽遊憩區即時影像 👉https://youtu.be/ZdqHgQwvZOw

📍7.花蓮-長虹橋即時影像 👉https://youtu.be/JnD8Rk3o0BM

📍8.綠島-南寮漁港即時影像 👉https://youtu.be/wTHhv7M0vCI

🟡東海岸管制區域

凱米颱風發布海警及陸警，根據東部海岸國家風景管理處臉書【Nga'ayho】你好，東海岸指出，東部多處景點考量民眾安全已管制進入，相關管制及暫停開放情形如下：

📍綠島：大白沙、石朗及柴口潛水區、紫坪步道、柚子湖7/23起封閉至颱風警報解除。朝日溫泉預計7/24-25休園。

📍台東：加路蘭遊憩區、小野柳濱海步道、郡界濱海區、三仙台遊憩區礫石灘及濱海步道7/23起封閉至颱風警報解除。

📍花蓮：石梯坪遊憩區濱海步道、石門遊憩區濱海步道7/23起封閉至至颱風警報解除。

📍台灣好行：東部海岸線(8101A、8101C、8101D)、玉長豐濱線7/24停駛

📍秀姑巒溪泛舟：依據花蓮縣政府公告自7/23下午2時起停止活動。

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