陳昊森昔爆熱戀魏如萱！親曝2人關係變樣了：現在相處有點尷尬
男星陳昊森先前在電影《刻在你心底的名字》爆紅，演員出身的他也跨足歌壇，即將在下個月3日，也就是生日隔天舉辦音樂會。今（23）日他出席運動品牌活動，就提到這次音樂會預計會有組曲，且不是中文歌曲，希望帶給粉絲驚喜。而他的感情世界也備受關注，先前曾和魏如萱爆出「姐弟戀」，對此他透露，2人明明是朋友卻被寫成戀人，導致後來相處變得有點尷尬。
記者朱祖儀／綜合報導
陳昊森今日出席運動品牌活動，被問到以前交女友時會不會和女友一起買情侶鞋，他笑說國中交女友的時候，曾買過「我愛老婆」的T恤，超級中二，但後來發現太招搖了，就改買情侶鞋。不過他表示自己個性很愛鬧，如果現在有女友要求，他還是願意穿上「我愛老婆」的情侶T恤。
下個月就要舉辦音樂會的陳昊森，也透露有向同樣影歌雙棲的魏如萱、周興哲討教。不過提到魏如萱，不免聯想到2人先前的緋聞，陳昊森無奈表示，2人現在相處起來有點尷尬，「覺得怎麼朋友被寫成戀人，變樣了，怪怪的」，也會開始思考是否要多注意和朋友的互動，但後來也覺得可能是自己太過疑神疑鬼，彼此花很多時間深聊，覺得還是自在開心最重要。
陳昊森表示，現在音樂會準備得差不多了，上次跟所有樂手老師見面，就是討論歌曲順序，這次真的是準備很多東西，希望可以在音樂會上和大家說說話，也很久沒有唱自己的歌給大家聽。另外他也有準備組曲，還嘗試其他語言的歌曲，想說要拼接在一起，也覺得既然粉絲都來了，就想給大家聽不同的風格。