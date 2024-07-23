巴黎奧運於塞納河開幕！日媒：大腸桿菌量高達大阪道頓堀川的4倍
巴黎奧運即將開幕，今年首度選擇戶外開幕式，並於百年不曾對外開放的塞納河（River Seine）上舉辦，為了證實水質符合標準、整治有成，巴黎市長、巴黎奧組委主席、法國體育部長紛紛「跳河」掛保證，法國總統馬克宏也承諾暢泳塞納河，但日媒比較過後發現，塞納河大腸桿菌數量幾乎是道頓堀的4倍。
國際中心楊智傑／綜合報導
法國政府花重金整治水質，但這條百年來因水質汙染為由禁止對公眾開放游泳的河流，在奧運前夕僅有「勉強達標」的水質標準。日媒《每日新聞》報導指出，塞納河但凡在下過雨後，污水、廢水容易直接流入河川，導致大腸桿菌的數值暴增，最嚴重時曾一度出現每100毫升水中，大腸桿菌含量逼近3000的數字。
根據世界鐵人3項總會規定，場地的水質必須達到「大腸桿菌含量低於1000」才會被認為「適合舉辦比賽」，而按照全球共通的水質指標來看，日本地方政府都將主要河川的數值列出來，大阪知名觀光勝地道頓堀川的水質於2022年平均只有240，至於室內泳池標準則必須符合日本厚生勞動省規定，要求「0大腸桿菌」。
巴黎市府則於本月12日宣布，過去2個星期的水質都「普遍達標」，調查數據顯示大腸桿菌的數值符合維持在1000上下，天氣預報也顯示奧運前這幾日，巴黎地區多數會放晴而不會下雨，但巴黎市官員此前也保證，如果真的碰上影響賽事的情況，主辦方可能針對部分比賽進行些許的「修改」，但相關細節並未對外透露。