影／颱風來了不怕！張育成逆風中怪力炸裂兩分砲 本季第2轟出爐
富邦悍將今（23）日作客味全龍，是季中選秀狀元「國防部長」張育成生涯首次交手味全。比賽前4局雙方形成投手戰，一路0：0平手，不過來到5局上，先是王正棠的適時安打，一棒掃回2分，接著張育成更是炸裂兩分砲，瞬間搶下4分領先。這發全壘打除了是張育成本季第2轟外，更是在逆風的情況下敲出，足見他的力量之驚人。
記者林之越/台北報導
超越逆風的怪力轟 富邦單局狂灌4分
本場味全派出洋投艾璞樂先發，富邦則是由杰戈應戰。前4局雙方形成投手戰，富邦在2局上一度攻佔到得點圈，不過接連被抓下2個出局數，當局無功而返。
雙方在3、4局雖然互有安打，但都沒有分數進帳，5局上富邦攻佔一、三壘，獲得搶分的大好機會，先是王正棠補上適時的右外野安打，一棒將壘上跑者清空一、三送回2分。
接續打擊的張育成，補上關鍵一擊，瞄準艾璞樂靠近紅中位置的速球，出手敲向右外野全壘打大牆外，形成1發兩分砲，讓富邦取得4：0領先。
張育成目前在中職出賽6場比賽，在前22個打席敲出7支安打，包含2支全壘打，展現大聯盟水準。值得一提的是，當下球場周圍的旗幟都飄向場內左側，這發反方向的全壘打，展現了張育成的怪力驚人。