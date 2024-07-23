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全球矚目嬌點 臺灣少兒美育大使閃耀紐約時代廣場

▲5名才華橫溢的臺灣少兒美育大使，閃耀紐約時代廣場大螢幕。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）
▲5名才華橫溢的臺灣少兒美育大使，閃耀紐約時代廣場大螢幕。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）

記者金武鳯/台中報導

臺灣時尚週系列活動一波接一波，繼台灣5大設計師登上紐約時代廣場，近日又有5名才華橫溢的臺灣少兒美育大使—康予晴、劉妍娜、蘇廷瀚、吳禹芊、黃幸皪，登上紐約時代廣場巨型螢幕，展現跨越國界的少兒美育時尚，卓越風采，星光熠熠，讓台灣時尚文化魅力被世界看到，也為臺灣少兒美育邁出堅實而重要的一步。

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臺灣時尚週一場場精彩前奏，為即將於8月2日登場的2024臺灣時尚週，注入前所未有的活力與期待。這一創新的預熱活動，不僅展現出臺灣時尚週的國際視野和開放姿態，更以獨特的方式詮釋了時尚與美育的深度融合，為時尚週的正式啟幕鋪設了璀璨的紅毯。

▲5名臺灣少兒美育大使—康予晴、劉妍娜、蘇廷瀚、吳禹芊、黃幸皪，登上紐約時代廣場巨型螢幕。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）
▲5名臺灣少兒美育大使—康予晴、劉妍娜、蘇廷瀚、吳禹芊、黃幸皪，登上紐約時代廣場巨型螢幕。（圖／臺灣時尚創意產業聯盟提供）
通過成功登陸紐約時代廣場的創舉，全球的目光被聚焦到了臺灣這片充滿創意與靈感的土地上。少兒美育大使們純真的笑容與對美的追求，在繁華的紐約時代廣場上熠熠生輝，向世界傳遞了臺灣時尚產業的新生力量與無限可能。這一創舉不僅激發了公眾對臺灣時尚週的濃厚興趣，更激發了全球時尚愛好者對臺灣時尚文化的探索欲與好奇心。

此次榮登紐約時代廣場廣告牆，不僅是對五位小大使個人才華的認可，也是對臺灣美育國際影響力的提升；讓世界看到了臺灣青少年的藝術成就，也向全球傳遞了臺灣重視並積極培育創意人才信息。此外，臺灣時尚週希望通過這樣的國際平台，增強兒童自信，鼓勵他們通過藝術表達自我，與世界各地的兒童進行文化交流與學習，同時，也向全世界推廣美育的重要價值，共同促進人類文化的多樣性和創造力的發展。

臺灣時尚週、臺灣時尚創意產業聯盟執行總監李卓燊表示：「此次少兒美育大使在紐約時代廣場納斯達克大屏亮相，是臺灣美育成果的一次國際展示，也是我們對未來美育事業發展的堅定信心和美好期許。在美的世界裡，沒有國界，沒有年齡。「臺灣少兒美育大使」在紐約時代廣場的閃耀，為臺灣時尚週的成功舉辦奠定了堅實的基礎，更為全球時尚界帶來了一股清新而有力的風潮。

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