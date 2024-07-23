全球矚目嬌點 臺灣少兒美育大使閃耀紐約時代廣場

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通過成功登陸紐約時代廣場的創舉，全球的目光被聚焦到了臺灣這片充滿創意與靈感的土地上。少兒美育大使們純真的笑容與對美的追求，在繁華的紐約時代廣場上熠熠生輝，向世界傳遞了臺灣時尚產業的新生力量與無限可能。這一創舉不僅激發了公眾對臺灣時尚週的濃厚興趣，更激發了全球時尚愛好者對臺灣時尚文化的探索欲與好奇心。
此次榮登紐約時代廣場廣告牆，不僅是對五位小大使個人才華的認可，也是對臺灣美育國際影響力的提升；讓世界看到了臺灣青少年的藝術成就，也向全球傳遞了臺灣重視並積極培育創意人才信息。此外，臺灣時尚週希望通過這樣的國際平台，增強兒童自信，鼓勵他們通過藝術表達自我，與世界各地的兒童進行文化交流與學習，同時，也向全世界推廣美育的重要價值，共同促進人類文化的多樣性和創造力的發展。
臺灣時尚週、臺灣時尚創意產業聯盟執行總監李卓燊表示：「此次少兒美育大使在紐約時代廣場納斯達克大屏亮相，是臺灣美育成果的一次國際展示，也是我們對未來美育事業發展的堅定信心和美好期許。在美的世界裡，沒有國界，沒有年齡。「臺灣少兒美育大使」在紐約時代廣場的閃耀，為臺灣時尚週的成功舉辦奠定了堅實的基礎，更為全球時尚界帶來了一股清新而有力的風潮。