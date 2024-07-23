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台灣運彩開盤巴黎奧運！奪牌熱門拳擊、羽球都有　上屆狂賣21億

▲巴黎奧運即將到來，台灣運彩也開盤，中華隊奪牌熱門拳擊也有開盤。（圖／記者廖聿偉攝）
▲巴黎奧運即將到來，台灣運彩也開盤，中華隊奪牌熱門拳擊也有開盤。（圖／記者廖聿偉攝）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

2024年夏季國際體壇最熱的賽事就是巴黎奧運，本屆奧運中華代表隊共有60位選手參與16種運動種類，與各國選手共同爭奪體壇最高榮譽。台灣運彩同步開盤，上屆東京奧運銷售破20億，本屆也希望能再創銷售佳績，提台灣帶來更多運動發展基金。

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台灣運彩推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，邀請民眾一起用投注支持選手、幫選手加油，每投注100元台灣運彩，就有10元以上挹注國家運動發展基金，就有更多經費用在培訓及照顧運動選手，讓選手能專心參賽無後顧之憂。

本屆奧運台灣運彩將全力開盤，規劃提供超過10種以上運動種類讓民眾投注，包括團體賽的籃球、足球、排球等提供單場、過關或場中投注；國人關注度極高的桌球、羽球、網球、拳擊、射箭、舉重、跆拳道、高爾夫等都將提供單場或過關投注；其他中華代表隊選手出賽項目將視情況提供投注。

▲台灣運彩「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動海報。(圖/台灣運彩提供)
▲台灣運彩「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動海報。(圖/台灣運彩提供)
▲台灣運彩2024巴黎奧運開盤項目。(圖/台灣運彩提供)
▲台灣運彩2024巴黎奧運開盤項目。(圖/台灣運彩提供)
奪牌越多、獎金越多

為吸引國人用實際行動為出征巴黎的代表隊加油，推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，台灣英雄每獲得一面金牌，就抽出1位100萬元得主，每獲得一面銀牌，就抽出1位30萬得主，每獲得一面銅牌，就抽出1位20萬得主，台灣英雄獎牌越多，抽出獎金越多。

活動期間(7/16~8/14)不限球種、不限投注通路，單筆/單張投注滿1千元，會「自動」獲得一次抽獎機會，若投注金額滿2,000元，就會得2次抽獎機會，以此類推。相關投注玩法及抽獎活動辦法請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。

另外，國人關注的奧運籃球，本屆美國夢幻隊由明星球員LeBron James、Stephen Curry 和 Kevin Durant聯手出擊，也被預測是奪冠大熱門。根據《球王體育賽事inplayZ》整理國際盤口資訊顯示，美國目前奪冠賠率1.26，大幅領先各國。加拿大奪冠賠率10倍排名第2，地主法國11倍，則排名第3。

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