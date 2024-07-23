台灣運彩開盤巴黎奧運！奪牌熱門拳擊、羽球都有　上屆狂賣21億

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本屆奧運台灣運彩將全力開盤，規劃提供超過10種以上運動種類讓民眾投注，包括團體賽的籃球、足球、排球等提供單場、過關或場中投注；國人關注度極高的桌球、羽球、網球、拳擊、射箭、舉重、跆拳道、高爾夫等都將提供單場或過關投注；其他中華代表隊選手出賽項目將視情況提供投注。
奪牌越多、獎金越多
為吸引國人用實際行動為出征巴黎的代表隊加油，推出「台灣英雄來奪金 運彩乎你抽現金」活動，台灣英雄每獲得一面金牌，就抽出1位100萬元得主，每獲得一面銀牌，就抽出1位30萬得主，每獲得一面銅牌，就抽出1位20萬得主，台灣英雄獎牌越多，抽出獎金越多。
活動期間(7/16~8/14)不限球種、不限投注通路，單筆/單張投注滿1千元，會「自動」獲得一次抽獎機會，若投注金額滿2,000元，就會得2次抽獎機會，以此類推。相關投注玩法及抽獎活動辦法請上台灣運彩官網(www.sportslottery.com.tw)查詢。
另外，國人關注的奧運籃球，本屆美國夢幻隊由明星球員LeBron James、Stephen Curry 和 Kevin Durant聯手出擊，也被預測是奪冠大熱門。根據《球王體育賽事inplayZ》整理國際盤口資訊顯示，美國目前奪冠賠率1.26，大幅領先各國。加拿大奪冠賠率10倍排名第2，地主法國11倍，則排名第3。
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