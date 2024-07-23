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奧運直擊／驚見「野生喬帥」！法國帥哥撞臉Djokovic　盼本尊奪金

▲法國帥哥Pierre外型酷似塞爾維亞網球巨星Djokovic，連朋友也稱他「喬帥」，他期待本尊能夠在巴黎奧運拿下金牌，也會大力為他加油。（圖／記者廖聿偉攝）
▲法國帥哥Pierre外型酷似塞爾維亞網球巨星Djokovic，連朋友也稱他「喬帥」，他期待本尊能夠在巴黎奧運拿下金牌，也會大力為他加油。（圖／記者廖聿偉攝）

特派記者路皓惟/巴黎報導

《NOWnews》特派記者今（23）日跟隨中華拳擊隊、桌球隊一同飛抵法國巴黎，在戴高樂機場捕獲了一位外型酷似塞爾維亞網球球星Novak Djokovic的法國帥哥。這位名叫Pierre的男子雖然並非真正的「喬帥」，但他表示這已不是第一次被誤認，連周遭朋友也都稱他「喬帥」，他也希望真正的Djokovic能夠在巴黎奧運奪得金牌。

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法國帥哥撞臉Djokovic　不是第一次被誤認

早上的戴高樂機場熙熙攘攘，擠滿前來欣賞奧運的遊客，Pierre因其與Djokovic相仿的身高（188公分）和相似的外型，很快吸引了眾人的目光，造成了不小的轟動。《NOWnews》特派記者上前詢問後，Pierre笑說：「這已經不是我第一次被誤認是喬帥，我也是他的死忠粉絲。」

Pierre透露，作為一名土生土長的法國人，他平常也會欣賞網球賽事，「我很期待喬帥能夠在退役之前收穫一枚奧運金牌。」此外，Pierre還提到自己是一名羽球選手，但笑稱自己沒有足夠實力參加奧運，打球只是為了身體健康。

Djokovic出戰巴黎奧運　力拚生涯首金

真正的Novak Djokovic在6月初因膝蓋半月板撕裂於法網8強退賽，消息一出立即引發球迷們的擔憂。不過，Djokovic憑藉超強的恢復能力，迅速進行手術，並立即投入溫網及巴黎奧運備戰工作。

Djokovic表示：「我會參加奧運會，希望有機會為我的國家爭奪一枚獎牌。奧運我將回到幾週前受傷的地方，就讓我們拭目以待。」

Djokovic輝煌的生涯獨缺一面奧運金牌，過往四度參加奧運，僅在2008年北京奧運拿下單打銅牌，另有2度銅牌戰落敗，這次巴黎奧運將是他再次挑戰奧運金牌的機會，也可能是最後一次機會。

▲前世界球王Novak Djokovic在2024法國網球公開賽闖進8強，雖然因為膝傷嚴重退賽，但他復原神速，將參加巴黎奧運力拚金牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲前世界球王Novak Djokovic在2024法國網球公開賽闖進8強，雖然因為膝傷嚴重退賽，但他復原神速，將參加巴黎奧運力拚金牌。（圖／美聯社／達志影像）

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