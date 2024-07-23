奧運直擊／驚見「野生喬帥」！法國帥哥撞臉Djokovic　盼本尊奪金

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早上的戴高樂機場熙熙攘攘，擠滿前來欣賞奧運的遊客，Pierre因其與Djokovic相仿的身高（188公分）和相似的外型，很快吸引了眾人的目光，造成了不小的轟動。《NOWnews》特派記者上前詢問後，Pierre笑說：「這已經不是我第一次被誤認是喬帥，我也是他的死忠粉絲。」
Pierre透露，作為一名土生土長的法國人，他平常也會欣賞網球賽事，「我很期待喬帥能夠在退役之前收穫一枚奧運金牌。」此外，Pierre還提到自己是一名羽球選手，但笑稱自己沒有足夠實力參加奧運，打球只是為了身體健康。
Djokovic出戰巴黎奧運 力拚生涯首金
真正的Novak Djokovic在6月初因膝蓋半月板撕裂於法網8強退賽，消息一出立即引發球迷們的擔憂。不過，Djokovic憑藉超強的恢復能力，迅速進行手術，並立即投入溫網及巴黎奧運備戰工作。
Djokovic表示：「我會參加奧運會，希望有機會為我的國家爭奪一枚獎牌。奧運我將回到幾週前受傷的地方，就讓我們拭目以待。」
Djokovic輝煌的生涯獨缺一面奧運金牌，過往四度參加奧運，僅在2008年北京奧運拿下單打銅牌，另有2度銅牌戰落敗，這次巴黎奧運將是他再次挑戰奧運金牌的機會，也可能是最後一次機會。
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