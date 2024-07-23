許志安出局了？鄭秀文重逢「23年前初戀」日本甜擁畫面流出
「百變天后」鄭秀文（Sammi）忙於演唱會之餘，昨（23）日在IG突然曬出擁抱一名男子的影片，男子身分不是曾外遇的老公許志安，而是電影《瘦身男女》中，她的「初戀情人」川口力哉（原名：黑川力矢、RIKIYA），兩人時隔23年再度合拍新歌MV，站在日本東京鐵塔前甜蜜演出，引發熱議。
娛樂中心/綜合報導
鄭秀文新歌〈從前的我們〉MV今日上架，找來日本模特兒川口力哉再度合作演情侶，講述昔日熱戀的一對男女，多年後再度重逢，關係卻變得相當疏遠。鄭秀文在IG上宣傳新歌，寫下：「如果你和伴侶的關係或處境，正面對困惑迷惘、失望，這首歌〈從前的我們〉的一些歌詞，也許能帶給你一些啟發、提醒和指引。」
鄭秀文與川口力哉曾在2001年電影《瘦身男女》中相戀，他演出一名日本鋼琴家黑川，是旅居日本的香港人Mini（鄭秀文飾）的初戀情人；片中黑川到美國留學後，寂寞的Mini開始暴飲暴食，男方回國後多次與她正面相交卻認不出女友，令她難過到想在旅館輕生，被旅館老闆阻止後，認識了在旅館暫住的肥佬 (劉德華飾) ，兩人開啟一段減肥旅程。
49歲的日本模特兒黑川力矢，已經改名為川口力哉，他曾拍過《遇上1967的女神》、《凶氣之櫻》、《宛如阿修羅》、《H2》等作品，也是不少大品牌Prada、Motorola的廣告首選。時隔23年後再度合體鄭秀文，在〈從前的我們〉MV當中相戀，身形精壯、黝黑的他，還被大批網友誤會是古天樂，相當逗趣。
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