安芝儇罵筠熹「閉嘴」！徒手抓青蛙獲封女戰神 Mingo秒尖叫逃竄
中華職棒台鋼雄鷹韓援安芝儇與Mingo（朴旻曙），分別被封為「最強外掛」、「清純精靈」，擁有超高人氣，兩人目前都定居高雄。實境綜藝節目日前到高雄錄影，主持人陳伊和筠熹帶著安芝儇、Mingo體驗不一樣的高雄，個性率性的安芝儇因為受不了筠熹一直說話，忍不住要對方「閉嘴」，一行人更到當地特有的複合式釣蝦場「釣青蛙」，惹得女孩們驚叫連連，安芝儇卻一臉淡定徒手抓青蛙，還大呼：「好好玩！」讓主持人忍不住讚她是「青蛙女戰神」。
記者吳昕蓓／綜合報導
安芝儇和Mingo日前參與網路實境節目《懿想天開》錄影，兩人才來台短短半年，中文進步神速，連台灣道地國罵都講得很溜，安芝儇在愛河學習開遊艇時，因一直被筠熹和Mingo干擾，忍不住脫口：「安靜！」、「閉嘴！」Mingo也趁機噹了聒噪的筠熹：「妳很吵！」超標準的發音，讓現場工作人員瞬間笑翻，不僅如此，安芝儇還在遊艇上獻唱《小幸運》，甜美歌聲瞬間讓氣氛融化，超清楚的咬字，連筠熹都睜大雙眼直呼：「好強喔！」
一行人隨後到旗袍店體驗傳統服飾，安芝儇穿上大紅色的旗袍，瞬間驚豔全場，腿長100公分的她受封「韓國最美」非浪得虛名，接著她們前往餐廳大啖美食，挑食的Mingo被虧吃東西是「寶寶口味」，整桌菜只接受鳳梨蝦球，反觀安芝儇不僅點名超愛「客家小炒」，連口味重的何首烏雞湯也一碗接一碗。
這次高雄一日遊的重頭戲，就是到複合式釣蝦場「釣青蛙」，Mingo一開場就表明「很害怕」，從頭到尾都躲得遠遠的，反觀安芝儇釣出心得，還徒手抓逃走的青蛙，面對釣客放生青蛙給大家抓也不害怕，直接開啟戰鬥模式，讓釣老半天卻釣起一根草的筠熹，遭眾人恥笑是來鬧的。