泰國大麻政策轉彎！副總理：醫療用途將立法 娛樂用大麻前途未卜
泰國是亞洲首批將大麻合法化的國家，但在新任總理上台後，有意重新把大麻列為毒品，該國大麻除罪化的重要推手、副總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）週二（23）則表示，經過和總理的討論後，政府將致力於對大麻的醫療用途進行立法，保障大麻用於醫療與研究用途，但對娛樂用大麻的打擊措施仍未決定。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰國大麻除罪化後，國內整體大麻零售業在過去2年迅速成長，產值預計於2025年底前將達到12億美元，但並沒有明確的法律條文管理大麻使用或限制娛樂用途，而在泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後相關政策大風吹，更公開表示有意在2024年底前重新把大麻列為毒品。
對此，副總理阿努廷今（23）則表示，經過溝通後，總理現在已經同意對大麻用於醫療用途進行立法，他感謝總理願意考慮此事並頒定法案，至於對娛樂用大麻的管制措施或立法則尚未透露消息。
阿努廷領導的「泰自豪黨」於上屆政府執政期間就已提出《大麻法》草案，主張大麻用於醫療與經濟目的且強力推動除罪化。
如今泰自豪黨是執政聯盟中的第二大黨，總理賽塔領導的「為泰黨」則是第一大黨，選舉期間便主張承諾根除泰國毒品問題，賽塔本人更多次表態反對娛樂用大麻，認為這會加劇藥物濫用問題。
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