中職也放颱風假！北部明2賽事將延賽 中信兄弟、台鋼雄鷹戰照常
中度颱風凱米預計在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地，今（23）日晚間8時，台北市、新北市、基隆市、桃園市同步宣布，明（24）日各機關學校停止上班上課。對此，中職賽事官方也在稍後宣布，明（24）日將在桃園球場舉行的樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅賽事，以及在台北天母球場舉行的富邦悍將、味全龍賽事確定延賽，將延期至補賽週進行。而在台中洲際球場的中信兄弟、台鋼雄鷹之戰，目前仍將照常進行。
記者林之越/綜合報導
中職官方完整公告：
【7月24日一軍例行賽延賽公告】
原訂於2024/7/24（三）18:35【例行賽213場】統一7-ELEVEn獅（樂天桃園）樂天桃猿賽事；因受到凱米颱風影響，桃園市政府宣布7/24停班停課，依聯盟規章，比賽將逕行延賽；本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。
【7月24日一軍例行賽延賽公告】
原訂於2024/7/24（三）18:35【例行賽214場】富邦悍將（天母）味全龍賽事；因受到凱米颱風影響，臺北市政府宣布7/24停班停課，依聯盟規章，比賽將逕行延賽；本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。