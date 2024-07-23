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中職也放颱風假！北部明2賽事將延賽　中信兄弟、台鋼雄鷹戰照常

▲由於中度颱風凱米將在明日襲台，北部多縣市宣布停止上班上課，中職在北部的2賽事也確定延賽，圖為台北天母棒球場。（圖／NOWnews資料照，吳政紘攝）
▲由於中度颱風凱米將在明日襲台，北部多縣市宣布停止上班上課，中職在北部的2賽事也確定延賽，圖為台北天母棒球場。（圖／NOWnews資料照，吳政紘攝）

記者林之越/綜合報導

中度颱風凱米預計在明（24）日清晨接觸台灣東半部陸地，今（23）日晚間8時，台北市、新北市、基隆市、桃園市同步宣布，明（24）日各機關學校停止上班上課。對此，中職賽事官方也在稍後宣布，明（24）日將在桃園球場舉行的樂天桃猿、統一7-ELEVEn獅賽事，以及在台北天母球場舉行的富邦悍將、味全龍賽事確定延賽，將延期至補賽週進行。而在台中洲際球場的中信兄弟、台鋼雄鷹之戰，目前仍將照常進行

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中職官方完整公告：

【7月24日一軍例行賽延賽公告】

原訂於2024/7/24（三）18:35【例行賽213場】統一7-ELEVEn獅（樂天桃園）樂天桃猿賽事；因受到凱米颱風影響，桃園市政府宣布7/24停班停課，依聯盟規章，比賽將逕行延賽；本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。

【7月24日一軍例行賽延賽公告】

原訂於2024/7/24（三）18:35【例行賽214場】富邦悍將（天母）味全龍賽事；因受到凱米颱風影響，臺北市政府宣布7/24停班停課，依聯盟規章，比賽將逕行延賽；本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。



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