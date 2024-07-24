國家氣候變遷對策委員會24名委員曝光！彭啟明、曾文生報告2議題

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首度召開的國家氣候變遷對策委員會，將由賴清德擔任召集人，副召集人則有行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智、和碩聯合科技董事長童子賢，另有24名委員、學者專家4人、中央研究院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新2名顧問。會中將聚焦2大議題，彭啟明、曾文生將分別以「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估」、「台灣2035電力供需分析及挑戰」做報告。
知情人士指出，因全球氣候變遷涉及議題層面非常廣泛，每一項討論都是多元的「選擇題」，甚至是「複選題」，如社會關注的能源議題，牽涉層面廣泛，預期不會只停留在反核、擁核「是非題」，而將透過委員會多元思考、理性對話，共尋務實解方、凝聚社會共識。
知情人士進一步指出，若委員會中對特定議題具備高度共識，可以形成決策，如果還未達成共識或高度歧異，會中也將會做成決議，請行政部門再做研議；換句話說，委員會具備「諮詢」性質，以及「政策輔佐」性質，具備建議權和建言權，但最終的決策權還是在行政部門，及整體執政團隊中，當然包括總統與院長，總統與院長也必然會有充分討論。
該人士提到，氣候變遷對策委員會中探討議題，都已事先在行政院進行討論，行政院長卓榮泰全盤掌握狀況，「國家氣候變遷對策委員會」將會與「行政院永續會」對接，行政團隊在經過卓榮泰核准之後，於每三個月一次的總統府委員會中，向社會報告政府施政的進展，加速政策推動引擎。
知情人士說明，以國家氣候變遷對策委員會為例，委員會副召集人之一為行政院副院長鄭麗君、執行秘書為彭啟明，會後2人會將委員會作成決議，帶回行政部門進行討論，持續列管和推進，「不只氣變委員會，三委員會運作模式，也都將比照辦理」。
至於國家氣候變遷對策委員會委員會成員，包括政府機關、產業代表、公民團體、學者專家（委員會委員24人、學者專家4人，共28人組成），據指出，委員會成員符合賴清德的理念，包含考量女性占比、跨世代、跨領域、跨立場等；知情人士表示，各委員對於各項議題勢必會有不同立場，但召開委員會的用意，就是希望能夠以事實為基礎，進行議題對焦，從而凝聚社會共識，加速政策推進。
國家氣候變遷對策委員會委員會名單如下：
政府機關8人：國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆、財政部長莊翠雲。
產業代表6人：友達光電董事長彭双浪、中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司、國際半導體產業協會全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸、台電董事長曾文生、國泰金控投資長程淑芬、台灣人工智慧協會執行長林筱玫。
公民代表6人：台灣環境保護聯盟創會會長施信民、地球公民基金會董事長李根政、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、媽媽氣候行動聯盟協會資深專案經理黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍、台灣公民參與協會理事長何宗勳。