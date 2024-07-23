《繁花》稱霸排行榜40天！大結局播出掀議 導演王家衛發聲了
王家衛首部執導的電視劇《繁花》掀起追劇熱潮，該劇自6月14日上架後，至今仍霸佔戲劇館冠軍寶座，已累積長達40天雄霸收視排行榜第一名。上週五（19日）播出大結局，再度掀起熱烈討論。王家衛聽聞好消息，特別感謝台灣劇迷，「很高興《繁花》呈現在台灣觀眾眼前，花無百日紅，寶總終將告別。錯過了，或是意猶未盡的觀眾，何妨『再回首』，再看波瀾壯濶，花落花開。」
記者吳昕蓓／綜合報導
《繁花》迎來結局後，還有好幾部強檔港劇上檔，佘詩曼在時裝家族商戰大戲《家族榮耀之繼承者》與林峯六搭，這也是兩人自《使徒行者》後再次合作。在劇中，她飾演丘家不得勢的長孫女，從小爭強好勝、事業心極強，不但與家族繼承人經營權拚死纏鬥，更捲入刑事詐騙風波，網友盛讚她這回演出角色柔中帶剛，和《新聞女王》角色Man姐給人的強勢到底的印象又不同，《家族榮耀之繼承者》播出後也成為2024年至今收視最高港劇。
不僅是《家族榮耀之繼承者》，由香港TVB製作的警匪劇《逆天奇案》第一季在2021年播出獲得好評，成為TVB在2021全年平均收視最高的劇集，時隔3年於今年再推出《逆天奇案2》。知名港星方力申於第二季加入演出，飾演天才生物學教授，雖然剛開始協助警方辦案，隨著劇情揭露其真面目，竟黑化成反派，反轉再反轉的真相讓劇迷看得直呼過癮，承接第一季高收視，第二季大結局更寫下《逆天奇案2》全劇最高收視，男主角陳展鵬更透露有望開拍《逆天奇案》第三季。