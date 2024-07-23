凱米颱風來襲！北市晚間宣布放颱風假 高虹安涉貪案延至25日宣判
新竹市長高虹安日前遭指控，擔任立法委員期間詐領助理費達46萬餘元，台北地檢署偵結後，依貪汙、偽造文書等罪起訴，地院去年起陸續傳喚4名助理，並在5月22日辯論終結；原本全案訂於7月24日上午11時許宣判，但由於凱米颱風來襲，台北市府宣布停班停課，因此將延至25日上午宣判。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，新竹市長高虹安日前被控2020年2月至11月擔任立委期間，要求公費助理黃惠玟等人以虛報、浮報方式，將每月受領薪資、加班值班費算至上限金額，再把差額繳回給高虹安，供其自行決定用途；台北地檢署統計，高虹安總計詐得46萬30元，因此偵結後依貪污治罪條例、使公務員登載不實罪等罪，起訴高虹安、黃惠玟等5人；法院審理期間，助理黃惠玟、陳奐宇、陳昱愷均認罪，並請法官依法減刑且宣告緩刑，至於王郁文及高虹安則否認犯罪。
高虹安指出，助理都有實際加班，時數也超過上限，因此她才會核批，另外，辦公室零用金非她所保管，她也沒有私用，助理的酬金及助理費實際進入助理帳戶後，是否捐出當零用金是由黃惠玟詢問助理；且她與助理對零用金的共識是用在公務上，只要助理認為有需要都可以支用不需要知會她。
根據地方制度法規定，縣市首長若涉嫌貪汙治罪條例，一審判處有期徒刑以上者將停止其職務，若二審經改判無罪可復職，全案將於7月25日宣判。