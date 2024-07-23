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李亦伸專欄／TPBL新人選秀會操作評價：國王A、攻城獅A、戰神B

▲TPBL台灣職籃大聯盟整合第一個賽季新人選秀會，意外不多，人才有限，197公分體能勁爆前鋒雷蒙恩第一輪順位被台新戰神選走，第二順位攻城師挑中196公分前蔡宸綱，第一輪最後一個選秀順位（第7順位）國王選走人沒到場陳將双。（圖／記者陳明安攝）
▲TPBL台灣職籃大聯盟整合第一個賽季新人選秀會，意外不多，人才有限，197公分體能勁爆前鋒雷蒙恩第一輪順位被台新戰神選走，第二順位攻城師挑中196公分前蔡宸綱，第一輪最後一個選秀順位（第7順位）國王選走人沒到場陳將双。（圖／記者陳明安攝）

特約作家/李亦伸

TPBL台灣職籃大聯盟整合第一個賽季新人選秀會，意外不多，人才有限，197公分體能勁爆前鋒雷蒙恩第一輪順位被台新戰神選走，第二順位攻城師挑中196公分前蔡宸綱，第一輪最後一個選秀順位（第7順位）國王選走人沒到場陳將双。

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TPBL今年選秀結果：

第一輪：
1、 戰神選雷蒙恩，2、攻城獅選蔡宸綱，3、雲豹選汪哲宇，4、海神選魏莨哲，
5、特攻選余維豪，6、戰神選江均，7、國王選陳將双。

第二輪：
3、 夢想家選史承平，4、雲豹選莊博元，6、特攻選陳冠中。

第三輪：
特攻選曾銘偉。

▲TPBL台灣職籃大聯盟今（23）日進行選秀大會，新北中信特攻選3人為7隊最多，其中首輪選進余維豪，第三輪選進曾銘偉都讓人有些意外。（圖／記者陳明安攝）
▲TPBL台灣職籃大聯盟今（23）日進行選秀大會，新北中信特攻選3人為7隊最多，其中首輪選進余維豪，第三輪選進曾銘偉都讓人有些意外。（圖／記者陳明安攝）
國王和攻城獅選秀評價都是A，戰神B，其他都是聊備一格。我的理由：

國王第一輪第7順位挑新人選秀會沒有到場，但人在大陸職籃CBA測試的陳將双，看起來是選了空氣，因為陳將双八、九成會去打CBA。

但我不會這麼看，既然陳將双報名新人選秀，球隊就有選他權利，選了之後未來除非國王放棄或交易，否則都能保有陳將双簽約權，未來不管旅外打球幾年，國王都還有陳將双簽約權。

這種選法很特別，不但有機會拿下旅外球員，也能有效阻止旅外球員躲避新人選秀會戰略。既然報了名，沒有退選，國王決定選走陳將双，國王原本就不太需要新人、天賦補充，國王想要奪冠，最快最直接方式是簽約自由球員+交易，國王利用第7順位挑走沒有退選的陳將双，這是一步好棋，我給「A」級評價。

蔡宸綱、雷蒙恩該選誰?這是有趣的問題，選秀這碼子事沒有對錯，賭天賦，雷蒙恩體能、爆發力更誘人，押實用，我會選擇蔡震宸綱，他有機會馬上放進輪換。

197公分雷蒙恩一直被媒體和球迷喜愛，早早被視為新秀狀元最熱門。

但我的觀察是，他投籃不好，持球、打小前鋒技能還要再練，同時需要時間累積，打內線又欠缺背框和籃下技巧，體型也不夠大，他也不是內線球員，未來2-3年除非有驚人突破和進步，否則很難打小前鋒，也難扛大前鋒。

蔡宸綱過去兩年有不小改變，在本土大前鋒位置上，他能扛大個子，有不錯三分準頭，過去一年持球、突破、理解比賽、節奏方式都有很大進化。

兩個讓我挑一個，我會選蔡宸綱，雷蒙恩需要練出來+養出來的三分、投籃、持球和理解比賽，最快也要1-2年，可能需要2-3年。

因此我給攻城獅選秀評價是「A」。

戰神今年第一輪第1順位選雷蒙恩，第6順位挑江均，選秀評價我給「B」。

▲台灣職籃大聯盟（TPBL）今（23）日進行首屆選秀大會，新北國王選擇世新大學主將陳將双，GM毛加恩在之後受訪時強調，前者是很好的人才，所以能選就選。至於外界關心的林書豪和楊敬敏動向，毛總也一併做出回應。（圖／記者陳明安攝）
▲台灣職籃大聯盟（TPBL）今（23）日進行首屆選秀大會，新北國王選擇世新大學主將陳將双，GM毛加恩在之後受訪時強調，前者是很好的人才，所以能選就選。至於外界關心的林書豪和楊敬敏動向，毛總也一併做出回應。（圖／記者陳明安攝）
選江均是一步好棋，江均可以打小前鋒，有外線，能扛比他大支對手，江均在P LG新人選秀會第三輪才被富邦選走，我也很意外。江均過去兩年在輔大表現、數據都略有下滑，這是主因，但他在球隊扮演的角色、戰術地位、責任更重，也是事實。

我喜歡江均今年在瓊斯盃的表現，能扛大前鋒，三分出手果決，防守聰明又有對抗性，他積極想要證明自己。

戰神選到江均，可能比選到雷蒙恩更好用、實用。

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