快訊／凱米颱風停班課暫停外送！麥當勞、必勝客一覽　炸雞店停業

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想在家叫外送的民眾可要注意了，所在縣市地區宣布停班停課將影響速食餐廳「暫停外送」服務，以下為大家整理各品牌外送調整。
📌麥當勞：停班停課縣市將於「7月23日23:30起」暫停外送
因颱風及豪雨因素，麥當勞24hr歡樂送服務範圍將依人事行政局公告為準，調整歡樂送外送服務區域。台灣麥當勞回覆《NOWnews今日新聞》證實：「雖是7月24日起停班課，但已確認停班課的縣市於23日晚間23:30起暫停服務。」
📌必勝客：宣布停止上班縣市即「暫停外送服務」
必勝客官網標註：「受天候因素影響，為保障外送服務人員人身安全，如地方縣市政府宣布停止上班時，必勝客該縣市門市將暫停外送服務，僅保留外帶服務，造成不便，敬請見諒」。
事實上，必勝客網路訂購當日取餐之最晚訂購時間為22:30，22:30以後訂購僅能預約隔日（或之後）取餐，換言之停班課縣市已從即起暫停訂購外送服務。
📌肯德基：停止上班縣市「暫停外送服務」！視情形提供部分餐點
肯德基則表示：「因受颱風襲台，如地方縣市政府宣布停止上班時，肯德基該縣市餐廳將暫停外送服務～僅保留外帶/車道/內用/網路預訂快取服務。停班停課縣市的餐廳，將視情形提供部分限定餐點，並考量該地區天氣狀況調整營業狀況。」
📌Popeyes炸雞：許昌店「7月24日暫停營業」
Popeyes炸雞許昌店直接宣布：「由於凱米颱風來襲，我們的餐廳7/24會暫停營業一天。」
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