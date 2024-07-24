凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

不斷更新／凱米轉強颱了！25日停班停課通知　北北基桃20:00宣布

▲凱米颱風（Gaemi）持續朝台灣進逼，中央氣象署在24日上午11時將凱米颱風升級為「強烈颱風」，25日停班停課通知受各界關注。（圖／中央氣象署提供）
▲凱米颱風（Gaemi）持續朝台灣進逼，中央氣象署在24日上午11時將凱米颱風升級為「強烈颱風」，25日停班停課通知受各界關注。（圖／中央氣象署提供）

記者潘毅／綜合報導

凱米颱風（Gaemi）持續朝台灣進逼，今（24）日已讓台灣本島全部縣市及澎湖縣、連江縣共21縣市停班停課，中央氣象署也在24日上午11時將凱米颱風升級為「強烈颱風」，目前凱米的暴風圈已經接觸台灣陸地，帶來陣陣風雨。民眾相當關注是否會停班停課，《NOWnews今日新聞》持續整理7月25日（週四）全台各縣市停班停課最新通知。目前北北基桃等4縣市依舊暫訂在今晚間8點宣布明（25）日是否停班停課。

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🟡7月25日（週四）各縣市停班停課狀況：

📍北部地區 
台北市：今晚20:00宣布
新北市：今晚20:00宣布
基隆市：今晚20:00宣布
新竹市：今晚20:00宣布
桃園市：尚未宣布
新竹縣：尚未宣布
宜蘭縣：尚未宣布

📍中部地區 
台中市：尚未宣布
苗栗縣：尚未宣布
彰化縣：尚未宣布
南投縣：尚未宣布
雲林縣：尚未宣布

📍南部地區 
嘉義縣：尚未宣布
嘉義市：尚未宣布
台南市：尚未宣布
高雄市：尚未宣布
屏東縣：尚未宣布

📍東部地區  
花蓮縣：尚未宣布
台東縣：尚未宣布

📍外島地區 
澎湖縣：尚未宣布
連江縣：尚未宣布
金門縣：尚未宣布

🔎停班停課查詢：人事行政總處停班停課資訊（點此連結）

🟡凱米颱風最新動態
凱米颱風今（24）日11時的中心位置在北緯 23.9 度，東經 123.0 度，即在宜蘭的東南方約 160 公里之處，以每小時18轉13公里速度，續朝北轉西北西進行，而颱風中心則預計在今（24）日晚上至深夜於花蓮、宜蘭一帶登陸。

▲凱米颱風今（24）日11時的中心位置在北緯 23.9 度，東經 123.0 度，即在宜蘭的東南方約 160 公里處。（圖／NCDR）
▲凱米颱風今（24）日11時的中心位置在北緯 23.9 度，東經 123.0 度，即在宜蘭的東南方約 160 公里處。（圖／NCDR）
🟡凱米颱風暴風圈侵襲各縣市機率
據氣象署在今（24）日8時發布的預報，台灣各縣市在未來120小時內受到颱風七級風暴風侵襲的機率如下：基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣、桃園市、花蓮縣、台東縣、苗栗縣、新竹縣、新竹市、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣100%；嘉義市99%、嘉義縣98%。

▲凱米颱風（Gaemi）暴風圈侵襲各縣市機率在雲林以北縣市皆達100%。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風（Gaemi）暴風圈侵襲各縣市機率在雲林以北縣市皆達100%。（圖／中央氣象署）
🟡放颱風假的標準
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》第4條風災項目，氣象預報颱風暴風半徑於4小時內可能經過的地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時；或降雨量已致災或有致災之虞，或是遇交通、水電供應中斷，影響通行、上班上課安全，都可以發布停止上班上課。

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