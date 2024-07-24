颱風停班課「蝦皮店到店沒開」！好市多、全聯7/24各通路營業一覽

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行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。
蝦皮店到店公告指出，為保障用戶與蝦皮店到店人員安全，營業時間將依颱風動態隨時更新，若門市調整營業時間或暫停營業，民眾的包裹取貨天數將自動延長一天，實際取貨期限請依簡訊通知為主。
🟡「好市多」停班停課有開嗎？全台賣場照常營運
今（24）日全台賣場亦照常營運，歡迎會員至賣場選購各式商品，好市多也提醒會員做好防颱準備，注意行車安全。
🟡「全聯福利中心」停班停課有開嗎？依風雨狀況評估
今（24）日全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優
🟡「家樂福」停班停課有開嗎？正常營業
今（24）日全台門市正常營業。
🟡「大潤發」停班停課有開嗎？各分店會機動調整
為確保同仁安全，營業時間各分店會機動調整，如果民眾有需要購物，可至大潤發各分店的大潤發臉書粉專查詢。
🟡「美廉社」停班停課有開嗎？正常營業
今（24）日全台門市皆正常營運。
🟡IKEA
全台營業狀況請看各分店網頁（預計今（24）日早上開店前更新）🔎點此查詢
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