凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

颱風停班課「蝦皮店到店沒開」！好市多、全聯7/24各通路營業一覽

▲蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」停班停課區域暫停營業，《NOWnews今日新聞》也不斷更新全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況。（圖／NOWnews資料照）
▲蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」停班停課區域暫停營業，《NOWnews今日新聞》也不斷更新全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況。（圖／NOWnews資料照）

記者鍾怡婷/綜合報導

凱米颱風（Gaemi）海陸警齊發，今明（24、25日）兩天將會是「風雨最明顯」的時段，全台21縣市都宣布停班停課，要特別注意的是，停班停課區域的蝦皮店到店門市暫停營業，提醒民眾可別白跑一趟！《NOWnews今日新聞》也不斷更新全聯、好市多、家樂福等全台各通路營業狀況，提醒民眾若需外出採買防颱物資，應格外小心安全。

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🟡「蝦皮店到店」取貨有開嗎？停班停課縣市暫停營業

行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。「智取門市」停班停課當日正常營業，但會依照實際狀況評估人員安全，調整營業時間或暫停營業。

蝦皮店到店公告指出，為保障用戶與蝦皮店到店人員安全，營業時間將依颱風動態隨時更新，若門市調整營業時間或暫停營業，民眾的包裹取貨天數將自動延長一天，實際取貨期限請依簡訊通知為主。

▲行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。（圖／取自「蝦皮購物」）
▲行政院公告停班停課的行政區域，蝦皮店到店「一般門市」與「合作門市」當日皆暫停營業。（圖／取自「蝦皮購物」）
🟡「好市多」停班停課有開嗎？全台賣場照常營運

今（24）日全台賣場亦照常營運，歡迎會員至賣場選購各式商品，好市多也提醒會員做好防颱準備，注意行車安全。

🟡「全聯福利中心」停班停課有開嗎？依風雨狀況評估

今（24）日全聯各地區門市會依風雨狀況評估營業時間，並以同仁安全為第一優

🟡「家樂福」停班停課有開嗎？正常營業

今（24）日全台門市正常營業。

🟡「大潤發」停班停課有開嗎？各分店會機動調整

為確保同仁安全，營業時間各分店會機動調整，如果民眾有需要購物，可至大潤發各分店的大潤發臉書粉專查詢。

🟡「美廉社」停班停課有開嗎？正常營業

今（24）日全台門市皆正常營運。

🟡IKEA

全台營業狀況請看各分店網頁（預計今（24）日早上開店前更新）🔎點此查詢

▲IKEA絕版品出清，最低4折起，僅限20天限時特價。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲IKEA全台營業狀況請看各分店網頁，預計今（24）日早上開店前更新。（圖／記者鍾怡婷攝）

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