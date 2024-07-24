奧運直擊／開箱選手村一次看　中華隊吃什麼？沒冷氣能適應嗎？

中華代表隊備戰巴黎奧運，目前包括射箭、拳擊、桌球、柔道、游泳和網球等代表隊都已陸續抵達法國，入住選手村，本屆奧會主打綠能環保，並沒有加裝冷氣，《NOWnews》特派記者所租的飯店也沒有冷氣，所幸目前法國天氣涼爽，大約在20度左右，出門還要穿薄外套，還沒有感受到歐洲的熱浪。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本屆奧運有來自206個國家(地區)，共計逾萬名選手參賽，選手村的設置也非常重要。目前中華隊已入住的選手普遍反應還不錯，環境還算整潔，且晚上睡覺沒有冷氣也尚可適應，不過也擔心若天氣太熱，可能會吃不消。▲2024巴黎奧運媒體村食物豐盛，種類選擇性多。(圖/教練劉展明提供)選手村伙食豐盛選手村內設有咖啡店，餐廳的伙食也非常豐富，早餐也有麥片和牛奶，另外，水果種類也很多樣化，讓選手能夠依照運科團隊的指示均衡飲食。巴黎奧運選手村由82棟建築物所組成，內部有超過7000個房間，最多可容納約1.5萬人，光是清潔人員、廚師、義工就超過5000人，每天可提供約5萬份餐點，盼能給選手最好的服務。▲2024巴黎奧運媒體村食物豐盛，種類選擇性多。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村食物豐盛，種類選擇性多。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村食物豐盛，種類選擇性多。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村食物豐盛，水果種類選擇性多。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村，境整潔舒適。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村，內部設有咖啡廳。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村沒有冷氣，但目前天氣還算涼爽。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村食物豐盛，種類選擇性多。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村食物豐盛，種類選擇性多。(圖/教練劉展明提供)▲選手在2024巴黎奧運媒體村用餐，配合運科團隊的飲食，備戰奧運。(圖/教練劉展明提供)▲2024巴黎奧運媒體村食物豐盛，種類選擇性多。(圖/教練劉展明提供)▲射箭國手湯智鈞辛苦訓練，在2024巴黎奧運媒體村休息、放鬆。(圖/教練劉展明提供)更多「2024巴黎奧運」相關新聞。巴黎拳擊／兇悍把對手打趴被外媒認證是古巴人 賴主恩：習慣了奧運直擊／變「髮」拚奧運！台灣拳擊隊陳念琴、賴主恩巧思好潮！奧運直擊／空姐廣播替中華健兒加油！長榮航空滿滿奧運彩蛋台灣運彩開盤巴黎奧運！奪牌熱門拳擊、羽球都有 上屆狂賣21億