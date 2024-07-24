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奧運直擊／紀念品旗艦店開箱！300坪、千種商品逛到爽　瘋搶2小物

▲巴黎奧運紀念品旗艦店座落香榭麗舍大道，全店300坪、販售超過千種商品。（圖／記者路皓惟攝）
▲巴黎奧運紀念品旗艦店座落香榭麗舍大道，全店300坪、販售超過千種商品。（圖／記者路皓惟攝）

特派記者路皓惟/巴黎報導

2024年巴黎奧運將於7月26日盛大開幕，這場體育盛會吸引了大量遊客來到這座每年接待超過3000萬名訪客的城市。《NOWnews》特派記者將帶著讀者們到現場直擊，開箱座落於巴黎香榭麗舍大道的奧運紀念品旗艦店，旗艦店成為各國遊客的必造訪景點之一，店內販售的各類奧運周邊商品引發遊客爭相搶購，其中吉祥物Phryges（弗里吉娃娃）和艾菲爾鐵塔周邊小物品也成為最受歡迎的紀念品。

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旗艦店座落香榭麗舍大道　吉祥物超熱銷

巴黎奧運紀念品旗艦店座落於香榭麗舍大道，鄰近舉辦擊劍、跆拳道的巴黎大皇宮，以及將舉辦滑板、3x3籃球和街舞項目的協和廣場。在看比賽之餘，遊客可以順道前往旗艦店選購紀念品，而今日旗艦店現場已經大排長龍。

據了解，超過300坪的旗艦店店內販售超過1000種官方授權紀念品，從最便宜5歐元（約合178元新台幣）的筆、吊飾，到800歐元（約合28462新台幣）的奧運吉祥物Phryge的巨型絨毛玩偶，還有各式各樣的紀念衣服，遊客進店一趟，平均消費至少150歐元（約合5336元新台幣）。

店內最受歡迎的就屬吉祥物Phryge的周邊商品，無論是小玩偶，還是印有Phryge的帽子，只要與Phryge相關的商品，都深受顧客喜愛。此外，店內也展出Phryge巨型絨毛娃娃，吸引世界各地遊客爭相合照。

巴黎奧運盛況空前　遊客最愛艾菲爾鐵塔

除了奧運紀念品旗艦店之外，艾菲爾鐵塔相關商品也是遊客最喜愛的紀念品之一，無論是金屬的、彩色的、小型或中型的，甚至會發光的巴黎鐵塔小物，都在市場上熱賣。

在艾菲爾鐵塔對面的夏樂宮廣場擺攤的Jeanne，在接受訪問時表示：「遊客非常喜歡艾菲爾鐵塔相關小物，包含印有艾菲爾鐵塔或凱旋門的T恤。」Jeanne透露，隨著奧運開幕式接近，營業額也越來越好，有時候一天抵掉過往半個月的營收，由此可見，巴黎奧運帶來的經濟效益相當驚人。

不只艾菲爾鐵塔商品熱銷，足球豪門巴黎聖日耳曼的球衣也是遊客們的最愛，在巴黎市區街頭開設商品店的Gabriel，也相當瞭解遊客的需求，「艾菲爾鐵塔的明信片、迷你模型、鑰匙圈、海報和磁鐵都是銷售最好的商品。」

▲巴黎奧運紀念品旗艦店販售多種艾菲爾鐵塔商品，也是最熱銷的商品之一。（圖／記者路皓惟攝）
▲巴黎奧運紀念品旗艦店販售多種艾菲爾鐵塔商品，也是最熱銷的商品之一。（圖／記者路皓惟攝）
▲巴黎奧運吉祥物Phryges（弗里吉娃娃）超受遊客歡迎，幾乎人手一隻，並且爭相合照。（圖／記者路皓惟攝）
▲巴黎奧運吉祥物Phryges（弗里吉娃娃）超受遊客歡迎，幾乎人手一隻，並且爭相合照。（圖／記者路皓惟攝）


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