凱米颱風發威！SOGO、台北101「全台13百貨停業」　電影院也異動

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🟡台北101：因應凱米颱風來襲，台北101購物中心、觀景台及大樓高空餐廳2024年7月24日（三）暫停營業一天。
🟡京站：因凱米颱風來襲，為顧及顧客及同仁安全，7月24日全日暫停營業。含轉運站商場、心中山爵士廣場、小碧潭店
📍威秀影城：視風雨狀況評估進行營業調整。而7月24日（三）台北市、新北市、桃園市、新竹市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市、花蓮縣因颱風已達停班停課標準，故上述地區之威秀影城7月24日當日場次，線上退票者皆免收手續費，現場購票、網路訂票已取票者、已取餐者、已領取贈品者，可持票根於七日內至原購票影城辦理退換票事宜。
7月24日（三）當日場次將視風雨狀況評估進行調整，相關營業公告將會公佈於：威秀影城官方網站、官方粉絲團。
📍國賓影城：凱米颱風陸上警報已發布，將預防性關閉7月24日（三）及7月25（四）網路訂票功能。 7月23今日全台仍正常營業，後續營業時間將視風雨狀況於國賓影城粉絲團及官網公布。
📍新光影城：「台北獅子林新光影城」、「台北天母新光影城」、「桃園青埔新光影城」、「台南西門新光影城」因受凱米颱風影響，7月24日（三）場次暫時關閉，明日營業時間視風雨，於24日上午9點在FB粉專公告。「台中中港新光影城」7/24（三）正常營業。
📍誠品電影院：今（24）日營業狀況將視風雨評估調整，預計早上9時公布，若影城照常營業，則影片照常放映。不便前來之觀眾可辦理全額退票，於14日內憑票至誠品電影院售票櫃檯辦理退換票，訂票手續費需帶發票辦理退款。另外也取消原訂周三晚間20時的《驀然回首》A廳特映會。
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