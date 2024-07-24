我在巴黎奧運／驚魂記！房東出包又遇種族歧視　記者差點流落街頭

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換鑰匙的地方是一家類似台灣的「柑仔店」，是飯店的合作店家(KeyNest)，但店員英文非常不好，幾乎無法溝通，只要求我們提供6位數的確認碼，但提供後又一直鬼打牆說確認碼錯誤，之後要求我們打給房東，但打過去又是空號，加上附近人來人往，還要擔心行李被偷，簡直禍不單行。
採訪團試著用簡訊聯絡，但房東不斷重複一樣的步驟，且訊息回覆很慢，我們只能用翻譯機跟「柑仔店」店員表明狀況，請他們協助解決。
房東出包！差點流落街頭
等待的時間很漫長，採訪團隊只好到附近的餐廳等待、發稿，未料服務生有些種族歧視，加上溝通不良，本來只想點個飲料，最後被迫點了套餐，花了約80歐元(約2860台幣)，才能坐下來稍微休息。
這段時間不斷的等房東訊息，加上接近傍晚天氣轉涼，總算在萬念俱灰的時候傳來好消息，房東坦言是傳錯確認碼，換了一組後大概只花了3分鐘就拿到鑰匙，此時我們內心的雀躍，真的用文字和言語都難以形容。
所幸入住的家庭式公寓設備齊全，還有陽台配上不錯的景色，才稍微舒緩下午的驚魂記，不用流落街頭真是萬幸。
巴黎奧運採訪第一天有驚無險完成任務，本次採訪團跟拳擊、桌球隊一起搭機，抵達日期剛好是賴主恩的生日，也期盼主恩的願望能實現，中華隊一切順利，隨隊採訪的記者也能一切平安。
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