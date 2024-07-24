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我在巴黎奧運／驚魂記！房東出包又遇種族歧視　記者差點流落街頭

▲《NOWnews》採訪團隊抵達巴黎奧運首日出現驚魂記，差點流落街頭。（圖／記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊抵達巴黎奧運首日出現驚魂記，差點流落街頭。（圖／記者廖聿偉攝）

文/特派記者廖聿偉

距離巴黎奧運開幕僅剩下3天，《NOWnews》採訪團隊已率先抵達巴黎，替讀讀者帶來最即時、深入的報導。第一天到達法國，採訪團可以用「兵荒馬亂」來形容，不僅過海關等了近一小時，抵達住宿地點，又遇到房東出包，還差點流落街頭。

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採訪團透過訂房網站下訂家庭式公寓，出發前也已經全額付款，但到了住宿地點，房東才告知要去另一個地方拿鑰匙，我們背著沉重的行囊，步行約15分鐘才抵達指定地點，未料卻又是一個噩夢的開始。

換鑰匙的地方是一家類似台灣的「柑仔店」，是飯店的合作店家(KeyNest)，但店員英文非常不好，幾乎無法溝通，只要求我們提供6位數的確認碼，但提供後又一直鬼打牆說確認碼錯誤，之後要求我們打給房東，但打過去又是空號，加上附近人來人往，還要擔心行李被偷，簡直禍不單行。

▲《NOWnews》採訪團隊抵達巴黎奧運首日出現驚魂記，輸入飯店確認碼卻一直出現錯誤。（圖／記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊抵達巴黎奧運首日出現驚魂記，輸入飯店確認碼卻一直出現錯誤。（圖／記者廖聿偉攝）
採訪團試著用簡訊聯絡，但房東不斷重複一樣的步驟，且訊息回覆很慢，我們只能用翻譯機跟「柑仔店」店員表明狀況，請他們協助解決。

房東出包！差點流落街頭

等待的時間很漫長，採訪團隊只好到附近的餐廳等待、發稿，未料服務生有些種族歧視，加上溝通不良，本來只想點個飲料，最後被迫點了套餐，花了約80歐元(約2860台幣)，才能坐下來稍微休息。

這段時間不斷的等房東訊息，加上接近傍晚天氣轉涼，總算在萬念俱灰的時候傳來好消息，房東坦言是傳錯確認碼，換了一組後大概只花了3分鐘就拿到鑰匙，此時我們內心的雀躍，真的用文字和言語都難以形容。

▲《NOWnews》採訪團隊抵達巴黎奧運，家庭式公寓五臟俱全。（圖／記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊抵達巴黎奧運，家庭式公寓五臟俱全。（圖／記者廖聿偉攝）
所幸入住的家庭式公寓設備齊全，還有陽台配上不錯的景色，才稍微舒緩下午的驚魂記，不用流落街頭真是萬幸。

巴黎奧運採訪第一天有驚無險完成任務，本次採訪團跟拳擊、桌球隊一起搭機，抵達日期剛好是賴主恩的生日，也期盼主恩的願望能實現，中華隊一切順利，隨隊採訪的記者也能一切平安。

▲《NOWnews》採訪團隊抵達巴黎奧運，與拳擊、桌球隊搭同一班飛機前往。（圖／記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊抵達巴黎奧運，與拳擊、桌球隊搭同一班飛機前往。（圖／記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）
▲《NOWnews》採訪團隊路皓惟（左）、廖聿偉前進巴黎奧運，帶來最詳盡、即時的報導。（圖／特派記者廖聿偉攝）

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