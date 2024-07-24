凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

凱米颱風殺到家門口了！今晨暴風圈觸陸　「8縣市超大豪雨特報」

▲中央氣象署今（24）日表示，凱米颱風暴風圈今天清晨觸陸，預估今晚中心將登陸宜蘭或花蓮。（圖/中央氣象署）
▲中央氣象署今（24）日表示，凱米颱風暴風圈今天清晨觸陸，預估今晚中心將登陸宜蘭或花蓮。（圖/中央氣象署）

記者張嘉哲/綜合報導

中度颱風凱米殺到家門口了！中央氣象署今（24）日表示，凱米颱風暴風圈今天清晨觸陸，預估今晚中心將登陸宜蘭或花蓮，而在近逼台灣陸地過程當中，也有可能會出現打轉的情況，風雨影響可能會延長幾小時，今天全台本島都放颱風假，民眾把握上午最後時間，及早做好防颱準備！

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根據中央氣象署資料，凱米颱風今天清晨5時中心位置在宜蘭的東南方約250公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。

氣象署表示，其暴風圈逐漸進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖將構成威脅，各地風雨逐漸增強，預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢，民眾不可掉以輕心，要做好防颱準備。

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▲凱米颱風已經來到家門口，清晨暴風圈已經觸陸。（圖/中央氣象署）
凱米颱風清晨開眼觸陸！今明風雨最大「密切關注颱風動向」

中央氣象署技正謝佩芸提到，今天以及明（25）日將會是風雨最明顯的時段，預估今天凌晨2時至明天凌晨2時，在「宜蘭山區、台中以南山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「北部山區、台東山區、嘉南高雄平地」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。

謝佩芸提到，凱米颱風將持續往西北方移動，中心可能在今天晚上至深夜登陸，明日清晨移動到台灣海峽，明日下半天颱風中心通過馬祖附近再進入中國。而值得注意的是，凱米颱風在接近台灣東半部陸地時，會和地形出現交互作用，颱風中心將發生「不規則運動」，包括「南北擺盪」、「繞一圈」的情況都有可能，因此實際登陸地點無法準確預估，可能是宜蘭至花蓮交界一帶，氣象署將持續觀察並提供最新資訊。

▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
▲凱米颱風將替西半部山區、北台灣帶來豪雨威脅，民眾務必事前做好防颱準備。（圖／中央氣象署）
另外，中央氣象署清晨也針對全台20縣市發布豪大雨特報，請民眾放颱風假乖乖待在家做好防颱準備！

📍大雨特報：基隆市、新竹市、澎湖縣
📍豪雨特報：台北市、彰化縣、嘉義市、花蓮縣
📍大豪雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台東縣
📍超大豪雨特報：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣

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▲中央氣象署針對全台20縣市發布豪大雨特報。（圖/中央氣象署）

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