凱米颱風殺到家門口了！今晨暴風圈觸陸　「8縣市超大豪雨特報」

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氣象署表示，其暴風圈逐漸進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖將構成威脅，各地風雨逐漸增強，預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢，民眾不可掉以輕心，要做好防颱準備。
凱米颱風清晨開眼觸陸！今明風雨最大「密切關注颱風動向」
中央氣象署技正謝佩芸提到，今天以及明（25）日將會是風雨最明顯的時段，預估今天凌晨2時至明天凌晨2時，在「宜蘭山區、台中以南山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「北部山區、台東山區、嘉南高雄平地」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。
謝佩芸提到，凱米颱風將持續往西北方移動，中心可能在今天晚上至深夜登陸，明日清晨移動到台灣海峽，明日下半天颱風中心通過馬祖附近再進入中國。而值得注意的是，凱米颱風在接近台灣東半部陸地時，會和地形出現交互作用，颱風中心將發生「不規則運動」，包括「南北擺盪」、「繞一圈」的情況都有可能，因此實際登陸地點無法準確預估，可能是宜蘭至花蓮交界一帶，氣象署將持續觀察並提供最新資訊。
另外，中央氣象署清晨也針對全台20縣市發布豪大雨特報，請民眾放颱風假乖乖待在家做好防颱準備！
📍大雨特報：基隆市、新竹市、澎湖縣
📍豪雨特報：台北市、彰化縣、嘉義市、花蓮縣
📍大豪雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台東縣
📍超大豪雨特報：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣
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