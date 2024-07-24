企業財報陸續發佈！市場緊盯美國總統大選　美股4大指數全收黑

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過去兩天圍繞美國總統大選的波動有所減弱，預料副總統賀錦麗將會獲得代表支持，成為民主黨總統候選人，有助於平息因總統拜登退選而產生的任何緊張情緒。
路透社 / 易普索 (Reuters/Ipsos) 最新民調顯示，賀錦麗支持率優於川普，以44%比42%微弱優勢領先川普，川普稱願意與賀錦麗多次辯論。
企業財報
週二，數十家公司公佈春季業績，其中極具影響力的美股「科技七巨頭」中的特斯拉和Google母公司Alphabet將在週二盤後公布業績。
特斯拉第二季獲利、毛利率和自由現金流均低於華爾街的預期，其股價盤後下滑超 6%。Alphabet 因雲端業務成長，營收年增 14%，而且首次突破 100 億美元，其盤後股價震盪。
FactSet的數據顯示，市場普遍預期很高，分析師預測標普500指數成分股公司的利潤將創2021年底以來的最高水平。標普500指數11個板塊有3大板塊收紅，包括材料、金融和非必需消費品板塊。能源股跌幅超過1.5%
稍早交易時段，投資者對公布財報的企業進行了評估，可口可樂、奇異財報表現出色，但UPS、通用汽車表現不佳。
可口可樂開盤漲超過2%後回吐多數漲幅，收漲0.29%。可口可樂二季度營收同比增長2.9%超預期，淨利潤下滑28.8%，上調全年指引。
通用汽車收跌6.42%，得益於主要車型需求強勁，通用汽車二季度營收刷新季度最高紀錄，調整後淨利同比大增37%，且上調全年盈利指引。但是公司公司稱將推遲原計劃在2024年推出別克（Buick）電動車，並將把電動皮卡工廠的開業時間推遲6個月至2026年，股價走低。
瑞士銀行集團（UBS Group）策略師馬西里（Solita Marcelli）表示，「我們預計財報季將增強股市信心。儘管短期內市場可能會出現波動，但在投資者倉位過度擴張的時期之後，我們認為基本面仍然強勁。」
科技股輪換
在推動美國股市上漲了大半個年度之後，大型科技股上週遭遇挫折。受美國聯準會降息押注、對晶片製造商實施更多貿易限制的威脅以及對人工智能炒作可能被誇大其詞的擔憂推動，投資者從高漲的大型股轉向風險更高、表現落後的股票。
市場一直在消化今年推動股市上漲的大型股的輪換。小型股因此受益，羅素2000在過去兩天上漲了3%。
阿默普萊斯金融公司（Ameriprise Financial Inc.）首席市場策略師薩里班尼（Anthony Saglimbene）表示，「鑑於『七巨頭』的盈利預期很高，這些公司在報告業績時將有很多東西需要證明。與此同時，與高估值相比，他們的前景可能會受到嚴格審查。」
儘管投資者擔心美國科技巨頭的持續拋售，但巴克萊策略師表示，強勁的盈利前景意味著，在近期暴跌之後，這些股票仍然具有吸引力。
道瓊工業指數終場下挫57.35點，或0.14%，收報40358.09點。
標普500指數微跌8.67點，或0.16%，收在5555.74點。
以科技股為主的那斯達克指數滑落10.22點，或0.06%，收在17,997.35點。
費城半導體指數下跌79.93點，或1.46%，收在5,397.90點。