凱米颱風觸陸了！最新5大重點一次看　風雨時程、路徑、登陸點曝

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📍受到凱米颱風影響，台灣今天及25日雨勢最大
📍凱米颱風今晚至25日深夜將從宜蘭或者花蓮登陸，預計25日清晨中心出海
📍凱米颱風登陸後，可能因為會和地形產生交互作用，產生南北擺盪、繞一圈的情況，風雨時程可能延長
📍24日全台僅金門縣正常上班上課，其餘縣市停班停課，25日是否停班課，有待各縣市政府宣布
凱米颱風今天明天風雨最劇烈！中南部民眾不要掉以輕心
天氣風險公司天氣分析師吳聖宇表示，凱米颱風的影響分成兩部分，第一個是核心直接撞擊到宜蘭到大台北，以及桃竹苗等地；第二部分是颱風中心過山後引進的西南氣流，千萬不要以為颱風就不來了，很多中南部的朋友請務必要小心！
吳聖宇提到，颱風中心沒意外的話會在宜蘭附近登陸，然後再通過北台灣，所謂的意外就是注意中心靠近宜蘭外海時，會不會受到地形影響，而開始出現往南打轉的現象，這在過去的個案中曾經發生過好幾次，每次中心打轉後，中心的強度都會銳減，但是也讓環流跟地形交互作用多了好幾個小時，速度變慢，雨量也因此下得更多！
「特別是中南部西南氣流被拉進來，雨量累積可能會很驚人，中央氣象署預報中南部山區的總雨量高達1800毫米，比颱風中心直接經過的北台灣1300毫米還多，務必要注意。」
凱米颱風最新路徑、位置！防颱作業提早做好
根據中央氣象署資料，凱米颱風今天清晨5時中心位置在宜蘭的東南方約250公里之處，以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風，瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風。
氣象署表示，其暴風圈逐漸進入台灣東半部、台中以北及嘉義以南陸地，對台灣各地及澎湖、馬祖將構成威脅，各地風雨逐漸增強，預計此颱風未來強度仍有稍增強的趨勢，民眾不可掉以輕心，要做好防颱準備。
20縣市豪大雨特報！今天僅金門「正常上班上課」
而中央氣象署今天清晨也針對20縣市發布豪大雨特報，其中有8縣市達超大豪雨等級，全島列入颱風警戒範圍，民眾沒事千萬不要隨意外出！至於停班停課消息，今天僅金門縣正常上班上課，其餘縣市都停止上班上課，25日是否會再放假，還有待各縣市政府機關今晚宣布。
📍大雨特報：基隆市、新竹市、澎湖縣
📍豪雨特報：台北市、彰化縣、嘉義市、花蓮縣
📍大豪雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台東縣
📍超大豪雨特報：台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣
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