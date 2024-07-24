凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

凱米颱風「強度達到巔峰」！不排除打轉登陸　最新風雨侵襲4階段

▲凱米颱風最新路徑，各國預測路徑已經一致，今晚將從宜蘭花蓮一帶登陸。（圖/翻攝NCDR）
▲凱米颱風最新路徑，各國預測路徑已經一致，今晚將從宜蘭花蓮一帶登陸。（圖/翻攝NCDR）

記者張嘉哲/綜合報導

中度颱風凱米今（24）日清晨暴風圈已觸陸！氣象專家吳德榮提醒，不排除凱米颱風會在行進間產生南北晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間，不管登陸地點是何處，全台還是會被颱風環流籠罩。中央氣象署也在清晨公布凱米颱風影響4階段，其中24號晚間至25日清晨「風雨最為劇烈」，民眾防颱準備一定要做好！

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吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機專欄」提到，今天清晨雷達回波合成圖顯示，凱米已有小而紮實的眼牆結構，由於逐漸接近台灣，亦將脫離海洋熱含量比較高的海域，強度雖還有小幅增強空間，但已近巔峰。

吳德榮提到，各國官方預報路徑幾乎都已經一致了，凱米颱風今晚中心將從宜蘭至花蓮北部一帶登陸，由於颱風環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米行進，產生左右（南北）晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間，不過，這並未改變其環流籠罩全台，挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台的威脅，絕不可小覷！

▲凱米颱風風雨時程表，南部地區千萬輕忽颱風威力，真正的風雨還在後頭。（圖/中央氣象署）
▲凱米颱風風雨時程表，南部地區千萬輕忽颱風威力，真正的風雨還在後頭。（圖/中央氣象署）
凱米颱風影響4階段！24號晚至25日晨「風雨最劇烈」

中央氣象署預報員劉宇其表示，凱米颱風上午6時的中心位置在宜蘭的東南方約240公里的海面上，七級風平均暴風半徑250公里，已經涵蓋台灣東半部陸地。以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行，預計今天入夜後會逐漸接近台灣東北部海面，有可能今天深夜登陸，並通過台灣北端陸地。

劉宇其提到，凱米颱風影響總共分成4階段，今天白天暴風圈逐漸碰觸到陸地，所以北部、東半部風強雨大，中南部風雨逐步增強；今晚到明天清晨將是台灣風雨最劇烈的時候，特別要注意颱風中心很有可能從宜蘭或花蓮附近登陸。

明天颱風進入海峽之後，西南風還是帶來非常旺盛的水氣，所以西半部的風雨還是會非常大；一直要到周五之後，颱風進一步遠離，本島風雨才會逐漸減弱，但中南部天氣還是不穩定，金門、馬祖風雨可能會持續到周五清晨，白天開始才會有減弱的現象。」

▲凱米颱風影響4階段！24日晚間至25日清晨是風雨最劇烈的時刻。（圖/中央氣象署）
▲凱米颱風影響4階段！24日晚間至25日清晨是風雨最劇烈的時刻。（圖/中央氣象署）

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