凱米颱風「強度達到巔峰」！不排除打轉登陸　最新風雨侵襲4階段

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳德榮提到，各國官方預報路徑幾乎都已經一致了，凱米颱風今晚中心將從宜蘭至花蓮北部一帶登陸，由於颱風環流與台灣地形的交互作用，不排除會使得凱米行進，產生左右（南北）晃動、甚至打轉的現象，增加登陸時間，不過，這並未改變其環流籠罩全台，挾破壞性強風及致災性超大豪雨侵台的威脅，絕不可小覷！
凱米颱風影響4階段！24號晚至25日晨「風雨最劇烈」
中央氣象署預報員劉宇其表示，凱米颱風上午6時的中心位置在宜蘭的東南方約240公里的海面上，七級風平均暴風半徑250公里，已經涵蓋台灣東半部陸地。以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行，預計今天入夜後會逐漸接近台灣東北部海面，有可能今天深夜登陸，並通過台灣北端陸地。
劉宇其提到，凱米颱風影響總共分成4階段，今天白天暴風圈逐漸碰觸到陸地，所以北部、東半部風強雨大，中南部風雨逐步增強；今晚到明天清晨將是台灣風雨最劇烈的時候，特別要注意颱風中心很有可能從宜蘭或花蓮附近登陸。
「明天颱風進入海峽之後，西南風還是帶來非常旺盛的水氣，所以西半部的風雨還是會非常大；一直要到周五之後，颱風進一步遠離，本島風雨才會逐漸減弱，但中南部天氣還是不穩定，金門、馬祖風雨可能會持續到周五清晨，白天開始才會有減弱的現象。」
更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。