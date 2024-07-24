凱米颱風核心撞進北部！今晚起風雨最大　中南部千萬「小心這點」

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吳聖宇提到，沒意外的話，颱風中心會往宜蘭的方向走，在宜蘭附近登陸，然後再通過北台灣，所謂的意外就是注意中心靠近宜蘭外海時會不會受到地形影響，而開始有往南打轉的情況，這在過去的個案中曾經發生過好幾次，每次中心打轉後，中心的強度都會銳減，但是也讓環流跟地形交互作用多了好幾個小時，速度變慢，雨量也因此下得更多。
凱米颱風直撲北部「中南部也不能鬆懈」！
吳聖宇解釋，「如果凱米颱風把中南部西南氣流被拉進來，雨量累積可能會很驚人，氣象署預報中南部山區的總雨量高達1800毫米，比颱風中心直接經過的北台灣1300毫米還多，務必要注意。」
吳聖宇說，颱風中心週五（26）日進入台灣海峽之後，仍然會持續引進西南到偏南風，雖然不是西南氣流等級，但西半部苗栗以南到高屏、台東一帶都還是會有較大雨勢。這個颱風的影響分兩部分，第一個部分是核心直接撞擊的宜蘭到大台北，以及桃竹苗等地，這部分大家都有預期了，第二部分是颱風中心過山後引進的西南氣流，雖然時間不長，但是下雨時雨量也會很大，千萬不要以為颱風就不來了，這一點很重要、很重要、很重要，提醒很多中南部的朋友，務必千萬要小心。
凱米颱風不只單一影響！是3股勢力衝擊
而氣象粉專「觀氣象看天氣」也提到，凱米颱風中心對東北部正面攻擊，登陸點北側附近留意16級上下強陣風，北部、東北部陸地、中部山區要留意劇烈雨勢；然而在巴士海峽西北風與西風輻合的強對流，今天輻合帶將北移至西南部陸地，為南部帶來強降雨，降雨型態類似2013年的康芮颱風，當時造成台南大淹水。
另外，目前在南海的西南氣流，預計今天深夜後，當凱米逐漸通過北部陸地進入海峽北部時，將正面衝擊中南部，而帶來持續性的強降雨。由此可知，雖然凱米颱風是從北部地區登陸，但後續影響中南部更為顯著，民眾防颱作業一定要準備完善！
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