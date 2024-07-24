唐治平媽媽過世前2個月「開朗健談」 親友：這中間發生了什麼事
演員唐治平的母親6月初被發現陳屍住處頂樓，但唐治平疑似精神狀態不佳，至今堅持死者不是自己的媽媽，即便檢方透過齒模確認女屍身分，他依然拒絕簽署文件領回大體，昨（23）日唐治平和檢察官達成共識，約好29日再看一次遺體。唐治平親友透露，唐母過世前2個月曾經跟大家一起吃飯，席間對方開朗、健談，不解地問：「這中間發生了什麼事？」
記者楊穎軒／綜合報導
據《鏡週刊》報導，唐治平的親友表示，唐母輕生前的2個月，還跟唐治平及友人一起用餐敘舊，當天在場的人形容，原本就開朗而健談的唐媽媽，言行一如往常，與唐治平的互動也像過往一樣輕鬆且融洽，母子關係完全看不出有任何異狀，因此發生噩耗後，周遭友人都非常震驚、難以置信，想不透這2個月之間究竟發生什麼事。
針對唐治平母親死亡案，士林地檢署承辦檢察官認為此個案較為特殊，因此罕見在開立的死亡證明書上註明「不得火葬遺體」，警方18日也二度發布遺體招領公告，將認領最後期限延至24日，而昨天唐治平赴士檢作證，與檢察官約定29日下午3點，再到新北市立殯儀館確認一次遺體身分。
唐治平受訪時說，下週一會到板橋殯儀館再看一遍大體，確認沒有錯誤後就會把遺體領回，他坦言，其實最近已經有做好心理準備，「我會再認真的看一眼那具遺體，如果真的是我母親，那我就會認，我就簽（名），我其實老早就做好心理準備。」
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