不斷更新／凱米颱風來襲！航空異動懶人包　國內線幾乎全取消

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一、 國內線
原規劃268架次，取消259架次：
(一)立榮：原規劃126架次，取消117架次，提前2架次
(二)華信：全數取消(114架次)
(三)德安：全數取消(28架次)
二、國際線
松山、台中、高雄機場原規劃飛航151架次，取消27架次，延誤1架次、提前2架次。
(一) 松山機場：原規劃飛航44架次，取消18架次，延誤1架次、提前2架次
(二)台中機場：飛航20架次，無影響
(三)高雄機場：原規劃飛航87架次，取消9架次
🟡 長榮航空
因受凱米颱風影響，長榮航空將調整7月24日至7月25日往返桃園機場航班預計取消65班、提早起飛11班、延後抵達17班；此外，24日松山往返金浦、虹橋共計4個航班取消，高雄小港機場24日上午航班維持正常起降，下午高雄小港往返福岡、仁川、香港、澳門共計8個航班取消。
長榮航空將依天候狀況機動調整航班，最新航班異動訊息，敬請旅客多加利用長榮航空網站或EVA Mobile APP查詢。
🟡立榮航空
因受到凱米颱風影響，立榮航空24日除下列航班正常起降外，其餘航班全數取消，共計影響117架次。
松山-金門：B7-8809
台中-金門：B7-8955、B7-9211、B7-8957
高雄-金門-高雄：B7-8911/ B7-8912
金門-嘉義：B7-8902
台南-金門-台南：B7-8981提前至上午9點起飛、B7-8982提前至上午10點30分起飛
立榮航空將視天候狀況機動調整航班，最新航班異動資訊，請多加利用洽立榮航空官網或APP查詢。
🟡中華航空
受凱米颱風影響，華航7月24日航班異動，CI761/CI762桃園往返雅加達、CI503/CI504桃園往返上海浦東、CI28/CI27桃園往返帛琉、CI921桃園飛往香港及CI935/CI936高雄往返香港取消，桃園飛往歐洲、美加、紐澳及深圳航班提前起飛；返台航班亦有取消或延後抵達。
華航隨時關注颱風動態，持續更新 7月24日、 7月25日航班狀況，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或利用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊。
🟡華信航空
受到凱米颱風影響，華信航空24日國內航班異動如下：
◎所有國內航班全天取消。
華信航空將視天候狀況隨時機動調整航班，溫馨提醒搭機旅客及接機民眾多加利用華信航空官網或APP查詢最新航班資訊。
🟡台灣虎航
受凱米颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：
7月24日最新航班異動情形如下：
- IT602 桃園-首爾仁川提前至19:00起飛
- IT662/IT663 高雄-首爾金浦來回航班取消
- IT269 名古屋-高雄提前至13:45起飛
- IT207 名古屋-桃園延後至18:35起飛
- IT552 峴港-桃園延後至19:30起飛
- IT578 峴港-高雄提前至17:30起飛
7月25日最新航班異動情形如下：
- IT603 首爾仁川-桃園提前至7月24日23:30起飛，且航班編號調整為IT2603
*以上皆為當地時間，且為24小時制
實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
🟡星宇航空
受凱米（GAEMI）颱風影響，星宇航空取消7月24日台北往返航班如下：
澳門：JX205/JX206
香港：JX235/JX236
檳城：JX721/JX722
吉隆坡：JX725/JX726
清邁：JX751/JX752
曼谷：JX741/JX745 、JX742/JX746
新加坡：JX771/JX772
克拉克：JX791/JX792
東京：JX804/JX805
函館 ： JX860/JX861
仙台： JX862/JX863
其餘部份航班起飛時間將有異動，星宇航空呼籲旅客於搭機前留意最新航班資訊，以利行程安排，並務必提早至機場進行報到。航班資訊請至星宇航空網站或洽客服中心查詢。
🟡國泰航空
因受凱米颱風影響，7月24日台北及高雄航班異動如下：
《7月24日》
香港-台北 CX494/400/420/408 取消
台北-香港
CX495/443/421/565/451/531 取消
香港-高雄
CX432取消
高雄-香港
CX431取消
大阪-台北
CX565 取消
東京-台北
CX451 取消
名古屋-台北
CX531 取消
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《7月25日》
香港-台北
CX464/564/530/466 取消
台北-香港 CX407/469/461取消
CX565/531延飛
台北-大阪
CX564 延飛
台北-名古屋
CX530 延飛
大阪-台北
CX565 延飛
名古屋-台北
CX531 延飛
如需進一步資訊，請瀏覽國泰航空官網。
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