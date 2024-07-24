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凱米颱風暴風圈觸陸！台鐵午後全線停駛　高鐵正常營運

▲台鐵表示，今日午前，對號列車停駛。（圖／記者許若茵攝）
▲台鐵表示，今日午前，對號列車停駛。（圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

凱米颱風海上陸上警報持續發布，中央氣象署表示，今（24）日凱米颱風將持續往西北方移動，颱風暴風圈今晨已經接觸台灣陸地。台鐵表示，今日午前，對號列車停駛。另高鐵全線正常營運。

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氣象署表示，上午7時的中心位置在宜蘭的東南方約240公里的海面上，七級風平均暴風半徑250公里，已經涵蓋台灣東半部陸地。以每小時11轉16公里速度，向西北西轉西北進行。預計今天入夜後會逐漸接近台灣東北部海面，有可能今天深夜登陸，並通過台灣北端陸地。

📍台鐵

台鐵預測，24日12時前列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：中午12:00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。

二、東部幹線：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：
(1)樹林=花蓮間停駛。
(2)花蓮=臺東間中午12:00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。

三、南迴線：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。

四、支線：
1.平溪、深澳、六家、內灣線停駛。
2.集集、沙崙線正常行駛，並視風雨情形機動調整。

台鐵說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。

🟡24日12時至24時列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。

二、東部幹線(樹林=臺東)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。

三、南迴線：
1. 對號列車：全線停駛。
2. 區間(快)車：全線停駛。

四、支線：
平溪、深澳、六家、內灣、集集、沙崙線停駛。

📍高鐵

高鐵公司也表示，已成立防颱應變中心，密切監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，24日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。後續如因颱風影響需進行高鐵營運調整，高鐵公司將盡速提前公告。

高鐵提到，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

有關相關退費及退票規定，高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

高鐵指出，為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

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