凱米颱風暴風圈觸陸！台鐵午後全線停駛　高鐵正常營運

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📍台鐵
台鐵預測，24日12時前列車行駛概況如下：
一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：中午12:00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。
二、東部幹線：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：
(1)樹林=花蓮間停駛。
(2)花蓮=臺東間中午12:00前正常行駛，並視風雨情形機動調整。
三、南迴線：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。
四、支線：
1.平溪、深澳、六家、內灣線停駛。
2.集集、沙崙線正常行駛，並視風雨情形機動調整。
台鐵說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。
🟡24日12時至24時列車行駛概況如下：
一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。
二、東部幹線(樹林=臺東)：
1.對號列車：全線停駛。
2.區間(快)車：全線停駛。
三、南迴線：
1. 對號列車：全線停駛。
2. 區間(快)車：全線停駛。
四、支線：
平溪、深澳、六家、內灣、集集、沙崙線停駛。
📍高鐵
高鐵公司也表示，已成立防颱應變中心，密切監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，24日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。後續如因颱風影響需進行高鐵營運調整，高鐵公司將盡速提前公告。
高鐵提到，颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。
有關相關退費及退票規定，高鐵說明，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。
高鐵指出，為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。
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