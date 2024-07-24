凱米襲台！96%勞方挺颱風假法制化　過半企業「停班給全薪」

颱風假不是假！WFH沒得放　給薪懶人包「秒看公司合理嗎」 

▲凱米颱風（Gaemi）已經開始影響台灣天氣。（圖／NOWnews資料照片）
▲凱米颱風（Gaemi）已經開始影響台灣天氣。（圖／NOWnews資料照片）

記者許若茵／台北報導

凱米颱風（Gaemi）已經開始影響台灣天氣，中央氣象署發布今（24）日發布「豪雨特報」，今明兩天將會是「風雨最明顯」的時段，全台21縣市宣布放颱風假。人力銀行提醒，颱風假其實不是假，員工不出勤，公司可自行決定給不給薪，也可要求居家上班，不需另提供加班費。

我是廣告 請繼續往下閱讀
中央氣象署發布今（24）日發布「豪雨特報」，今明兩天將會是「風雨最明顯」的時段，預估今天凌晨2時至明日凌晨2時，在「宜蘭山區、台中以南山區」都會累積500毫米以上的雨量，預估數字來到「超大豪雨」等級；「北部山區、台東山區、嘉南高雄平地」則會累積350毫米以上，「大豪雨」等級；其餘地區也都有局部豪雨和大雨的出現。

針對颱風假迷思，104人力銀行過去曾整理5大QA：

Q1：颱風假老闆要我居家辦公可以嗎？ 

一聽到政府宣布放颱風假的消息，打算來好好追劇一整天，但老闆竟然跟我說因適逢旺季，即使放颱風假也得在家辦公，覺得也太不合理了吧！不過，104人力銀行指出，颱風假目的是保障員工避免出勤有安全上的疑慮，企業在颱風日當天仍有給予薪水，是可以要求員工在家上班的。 

Q2：颱風假老闆要求我到公司上班合理嗎？可拒絕嗎？ 

身為民生消費產業的從業人員，颱風假若遇無風無雨，反而會出現人潮，公司仍會希望上班，注定與颱風假無緣，但政府宣布放假，我卻要上班這樣真的可以嗎？104人力銀行解釋，颱風假非假期，企業是可以要求員工照常上班的，不過員工有安全上的疑慮，有退避權選擇不上班。若上下班路程，不幸因颱風被路樹砸傷摔車，可向公司申請職災，但若是交通工具或是物品損壞，不在理賠範圍。 

Q3颱風假不給薪合理嗎？出勤上班有加班費嗎？ 

104人力銀行表示，每間企業都應訂定相關工作規則，颱風天員工未上班，因為沒有提供勞務，企業可以不支薪，但多數企業會選擇支薪；若是颱風假企業仍要求員工出勤，因颱風假為一般上班日非假期，企業不需另給加班費，除非遇到休息日、國定假日，才需要另外支付加班費。 

Q4颱風假居家上班可以請補休嗎？ 

每周2天進辦公室，3天居家辦公，颱風假當天居家上班，想說因為是居家不影響工作繼續上班，但可以在進辦公室的日子申請補休嗎？104人力銀行強調，颱風假非一般假勤，主要目的為保障員工出勤時的安全，居家上班者遇到颱風假，均視為一般上班日，不另外補休。 

Q5居家上班遇到颱風假，有照顧家庭需求可以休颱風假嗎？ 

居家上班颱風假雖不受影響，但家中小孩放颱風假，有照顧需求可以一起放颱風假嗎？104人力銀行指出，居家上班者出勤不受颱風影響因此無颱風假，若員工颱風假當天有照顧小孩的需求，可向公司申請家庭照顧假，公司不得拒絕但無薪。 

▲颱風出勤、給薪懶人包。（圖／104人力銀行提供)
▲颱風出勤、給薪懶人包。（圖／104人力銀行提供)

更多「凱米颱風最新動態」相關新聞。

凱米颱風暴風圈觸陸！台鐵今午前對號列車停駛　高鐵正常營運

不斷更新／凱米颱風來襲！航空異動懶人包　國內線幾乎全取消

凱米海陸警齊發！颱風假薪水怎麼算？8大QA一次看

凱米襲台！96%勞方挺颱風假法制化　過半企業「停班給全薪」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選