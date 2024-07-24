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2024巴黎奧運今晚足球賽事提前登場！完整賽程、轉播資訊一次看

▲2024法國巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，球男子組預賽今(24)日在台灣晚間有三場賽事轉播，分別是烏茲別克對戰西班牙、阿根廷面對摩洛哥以及埃及對決多明尼加，此外，7人制橄欖球也將登場，為巴黎奧運揭開序幕。這次奧運別開生面，在塞納河舉行開幕典禮，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理今日奧運轉播、精選賽程。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024法國巴黎奧運將於7月26日至8月11日舉行，球男子組預賽今(24)日在台灣晚間有三場賽事轉播，分別是烏茲別克對戰西班牙、阿根廷面對摩洛哥以及埃及對決多明尼加，此外，7人制橄欖球也將登場，為巴黎奧運揭開序幕。這次奧運別開生面，在塞納河舉行開幕典禮，《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理今日奧運轉播、精選賽程。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運即將在26日開幕，雖然開幕儀式尚未舉行，不過幾個項目比賽將率先展開，足球男子組預賽今(24)日在台灣晚間有三場賽事轉播，分別是烏茲別克對戰西班牙、阿根廷面對摩洛哥以及埃及對決多明尼加，此外，7人制橄欖球也將登場，為巴黎奧運揭開序幕。這次奧運別開生面，在塞納河舉行開幕典禮，此次巴黎奧運會共設32個大項、48個分項、329個小項賽程，新增4大項，包括霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪。《NOWnews今日新聞》也幫讀者整理今日奧運轉播、精選賽程。

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奧運足球今天登場，晚間8時50分，由烏茲別克出戰強國西班牙，比賽在愛爾達體育1台轉播，同時間還有阿根廷出戰摩洛哥，在愛爾達體育2台轉播，深夜11點，將由埃及出戰多明尼加。

此外，7人制橄欖球賽，也在奧運開始前，提前進行預賽，一路比到7月28日金牌戰，且有分男子、女子組。

今日奧運足球賽事

20:50 烏茲別克VS西班牙 男子組愛爾達體育1台

20:50 阿根廷VS摩洛哥 男子組 愛爾達體育2台
 

巴黎奧運開幕與閉幕時間：

賽會日期：2024年7月24日起至8月11日

開幕式：2024年7月26日周五；台灣時間：7月27日凌晨1時30分起

閉幕式 ：2024年8月11日周日；台灣時間：8月12日凌晨2時起

地點：巴黎塞納河（Seine）戶外開幕


巴黎奧運轉播資訊

電視轉播：公視、華視、中華電信MOD、愛爾達體育台家族頻道

線上轉播：中華電信Hami Video奧運專區愛爾達體育奧運專區


巴黎奧運會新增4項目

巴黎奧運會共設32個大項、48個分項、329個小項賽程，新增4大項，包括霹靂舞、滑板、攀岩和衝浪，我國好手孫振第一次參加奧運。


巴黎奧運中華隊名單與各賽程

奧運射箭：湯智鈞、戴宇軒、林子翔、雷千瑩、邱意晴、李彩綺


運動員

 項目

 賽程
湯智鈞

 個人

 賽程
戴宇軒

 個人
林子翔

 個人
湯智鈞、戴宇軒、林子翔

 團體

運動員

 項目

 賽程
雷千瑩

 個人

 賽程
邱意晴

 個人
李彩綺

 個人
雷千瑩、邱意晴、李彩綺

 團體

奧運田徑：楊俊瀚、彭名揚、林昱堂、張博雅


運動員

 項目

 賽程
楊俊瀚

 男子200公尺

 賽程
彭名揚

 男子400公尺跨欄
張博雅

 女子100公尺
林昱堂

 男子跳遠           
奧運羽球：周天成、戴資穎、李洋、王齊麟、葉宏蔚、李佳馨

運動員

 項目

 賽程
周天成

 男子單打

 賽程
戴資穎

 女子單打
李洋、王齊麟

 男子雙打
葉宏蔚、李佳馨

 混合雙打

奧運拳擊：賴主恩、甘家葳、黃筱雯、林郁婷、吳詩儀、陳念琴


運動員

 項目

 賽程
賴主恩

 男子輕次中量級

 賽程
甘家葳

 男子輕中量級
黃筱雯

 女子雛量級     
林郁婷

 女子羽量級
吳詩儀

 女子輕量級
陳念琴

 女子次中量級

奧運霹靂舞：孫振


運動員

 項目

 賽程
孫振

 男子

  賽程

奧運輕艇激流競速：吳少璿、張筑涵、賴冠傑


運動員

 項目

 賽程
吳少璿

 男子K-1、男子KX-1

 賽程
張筑涵

 女子K-1
賴冠傑

 男子C-1 1000公尺

 賽程

奧運擊劍：陳奕通


運動員

 項目

 賽程
陳奕通

 男子個人鈍劍

 賽程

奧運高爾夫：潘政琮、俞俊安、徐薇淩、錢珮芸


運動員

 項目

 賽程
潘政琮

 男子

 賽程看
俞俊安

 男子
徐薇淩

 女子
錢珮芸

 女子

奧運競技體操：唐嘉鴻、丁華恬
 

運動員

 項目

 賽程
唐嘉鴻

 單槓

 賽程
丁華恬

 平衡木

奧運柔道：楊勇緯、林真豪、連珍羚


運動員

 項目

 賽程
楊勇緯

 男子60公斤級

 賽程
林真豪

 女子48公斤級
連珍羚

 女子57公斤級

奧運射擊：楊昆弼、李孟遠、劉恆妤、余艾玟、田家榛、吳佳穎、林怡君、劉宛渝


運動員

 項目

 賽程
楊昆弼

 男子不定向飛靶

 賽程
李孟遠

 男子定向飛靶
劉恆妤

 女子10公尺空氣手槍
余艾玟

 女子10公尺空氣手槍
田家榛

 女子25公尺手槍
吳佳穎

 女子25公尺手槍
林怡君

 女子不定向飛靶
劉宛渝

 女子不定向飛靶

奧運游泳：王冠閔、韓安齊


運動員

 項目

 賽程
王冠閔

 男子200公尺蝶式

 賽程
韓安齊

 女子200公尺個人混合式

奧運桌球：林昀儒、高承睿、莊智淵、鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽


運動員

 項目

 賽程
林昀儒

 單打

 賽程
高承睿

 單打
林昀儒、高承睿、莊智淵

 團體
鄭怡靜

 單打
簡彤娟

 單打
鄭怡靜、簡彤娟、陳思羽

 團體
林昀儒、陳思羽

 雙打

奧運跆拳道：羅嘉翎


運動員

 項目

 賽程
羅嘉翎

 女子57公斤級           

 賽程看這裡

奧運網球：謝淑薇、曹家宜、詹詠然、詹皓晴


運動員

 項目

 賽程
謝淑薇、曹家宜

 女子雙打

 賽程看這裡
詹詠然、詹皓晴

 女子雙打

奧運舉重：方莞靈、郭婞淳、陳玟卉

運動員

 項目

 賽程
方莞靈

 女子49公斤級

 賽程
郭婞淳

 女子59公斤級
陳玟卉

 女子71公斤級
▲巴黎奧運即將於26日開幕，行政院長卓榮泰19日親自到機場為選手送行，並致贈台灣藍鵲吊飾，祝福「披金戴銀、平安回來」。（圖／記者林調遜攝）
▲巴黎奧運即將於26日開幕，行政院長卓榮泰19日親自到機場為選手送行，並致贈台灣藍鵲吊飾，祝福「披金戴銀、平安回來」。（圖／記者林調遜攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎帥氣出征巴黎奧運，二度參戰五環殿堂，期望再創佳績。（圖／記者林調遜攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎帥氣出征巴黎奧運，二度參戰五環殿堂，期望再創佳績。（圖／記者林調遜攝）
▲2024巴黎奧運門票已賣出870萬張破紀錄，大會預計發售1000萬張。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運門票已賣出870萬張破紀錄，大會預計發售1000萬張。（圖／美聯社／達志影像）

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