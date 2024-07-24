歐陽妮妮爆懷孕「衣著寬鬆友摸肚」！張書豪戒菸承諾陪愛人久一點

歐陽妮妮和張書豪合作台劇《腦波小姐》擦出愛火，交往5年修成正果，今年6月一起在社群平台曝光求婚成功喜訊，當時就傳出「先有後婚」消息，近日歐陽妮妮又被拍到小腹微凸，和友人聚餐時，大方讓友人摸肚，似乎懷孕消息在朋友圈都知情。
歐陽妮妮及妹妹歐陽娜娜都在YouTube分享求婚的過程，張書豪在眾人見證下單膝下跪，用鑽戒套牢歐陽妮妮，當時歐陽妮妮父親歐陽龍被問愛女是否「帶球嫁」時，他大方表示：「如果是，當然也祝福啊！」傅娟當時回應《NOWnews今日新聞》，叮囑未來女婿：「親愛的書豪，公主確實是很公主，希望書豪像王子一樣，永遠陪伴公主長長久久，加油哦！」
而張書豪在臉書宣布戒菸，因為「想陪愛的人久一點」，用行動承諾未來，讓外界好奇是否女方真的「有了」。根據《CTWANT》報導，歐陽妮妮被拍到衣著寬鬆，走路姿勢已經飄著「孕味」，還在友人面前練習下蹲運動，小倆口近期也忙著和設計師討論房子的設計，好事接連不斷。
事實上，歐陽妮妮被張書豪求婚成功後，上個月30日曾一起出席好友張捷生日餐會，張捷老婆夏如芝PO出大合照，張書豪從後方緊貼未婚妻，歐陽妮妮當時肚子平坦，看不出小腹隆起，到底有沒有懷孕，《NOWnews今日新聞》求證張書豪經紀人、歐陽妮妮助理，至截稿前未回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！
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而張書豪在臉書宣布戒菸，因為「想陪愛的人久一點」，用行動承諾未來，讓外界好奇是否女方真的「有了」。根據《CTWANT》報導，歐陽妮妮被拍到衣著寬鬆，走路姿勢已經飄著「孕味」，還在友人面前練習下蹲運動，小倆口近期也忙著和設計師討論房子的設計，好事接連不斷。
事實上，歐陽妮妮被張書豪求婚成功後，上個月30日曾一起出席好友張捷生日餐會，張捷老婆夏如芝PO出大合照，張書豪從後方緊貼未婚妻，歐陽妮妮當時肚子平坦，看不出小腹隆起，到底有沒有懷孕，《NOWnews今日新聞》求證張書豪經紀人、歐陽妮妮助理，至截稿前未回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！