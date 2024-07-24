薪水小偷！生涯賺進30億上賽季只出賽15場 Ben Simmons沒人敢要
NBA美國職籃布魯克林籃網在休賽季送走Mikal Bridges後，球隊正式進入重建期，根據《Clutch Points》記者Brett Siegel的報導指出，籃網總經理Sean Marks已向聯盟中其餘29支球隊，表示他們願意用合適的價格將一些有價值的球員送走，昔日狀元郎Ben Simmons目前也還在籃網陣中，但根據消息指出，休賽季各隊對於Simmons的交易興趣是0。根據統計在最近3個賽季，Simmons共賺進9899萬美元（約30.3億台幣），卻總共只打了57場比賽，因此讓人擔心未來他在聯盟是否還有工作。
記者吳政紘/綜合報導
Ben Simmons曾是選秀狀元 如今乏人問津
曾是2016年NBA選秀狀元的Simmons，在2022年籃網和76人的James Harden交易案中，被送往布魯克林，但因傷勢缺席剩餘賽季，上賽季Simmons只留下15場出賽，場均出賽23.9分鐘，6.1分、7.9籃板、5.7助攻，雖加盟籃網初期Simmons苦練投籃，但在場上的影響力依舊不大。
根據統計在最近3個賽季，Simmons共賺進9899萬美元（約30.3億台幣），卻總共只打了57場比賽，去年夏天，Simmons被宣布百分之百恢復健康，並表示將代表澳洲男籃國家隊參加即將到來的2024年巴黎奧運，卻因傷勢問題而缺席巴黎奧運。
除了背傷外，外界猜測Simmons表現每況愈下的原因之一，就是心理問題，在76人的最後一季球隊在東區季後賽次輪對上亞特蘭大老鷹，老鷹抓住Simmons不會投籃的弱點加以針對，導致Simmons越打越崩潰，在第7戰最後讀秒階段，Simmons籃下大空檔卻傳球，錯失追平機會，導致球隊被淘汰，那場比賽過後，Simmons就回不去了。