反賴人馬大集結！邱毅揭賴清德把屠刀指向蔡英文：權力核心受挑戰

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邱毅說，賴清德主導的新潮流派系，原計劃可以拿下3席中常委，但結果只斬獲2席，丟掉的一席是賴清德嫡系的台南立委林宜瑾，而丟掉這一席的原因，是高雄市長陳其邁嫡系鄭光峰跑票，新潮流北流的燦系人馬故意投廢票，這顯示陳其邁的高雄系統仍奉蔡英文為領袖，並未對賴清德俯首稱臣，而鄭文燦系統仍蠢蠢欲動，伺機造反。
邱毅提到，在選前被賴清德刻意打壓，並逼迫正國會系統予以除名的陳亭妃，在層層圍堵中突圍，拿下一席中常委，這個結果篤定讓賴清德咬牙切齒。陳亭妃選台南市長的意志將更堅定，陳亭妃與台南前議長郭信良結合，賴清德嫡系林俊憲想選台南市長，恐怕是難了。
邱毅指出，英系拿下2席中常委，分別是立委王世堅和前雲林縣長蘇治芬，兩人政治實力都很強，加上奉蘇貞昌為領袖的蘇系拿下一席中常委，若加上陳亭妃，反賴中常委至少有4席。
邱毅提到，擁賴系表面上是拿下6席中常委，但其中高雄立委邱志偉是陳菊人馬，甚至外傳是陳菊乾兒子，一旦賴清德對陳菊動手，邱志偉將倒向反賴系統，這一來，擁賴與反賴中常委就變成5比5了。
邱毅表示，綜合來說，依民進黨中央權力結構，賴清德目前雖佔優勢，但他對鄭文燦趕盡殺絕，又準備把鬥爭屠刀指向蔡英文、陳菊、蘇貞昌，將促使反賴人馬大集結，對賴清德的權力核心形成重大挑戰。