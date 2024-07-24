亞洲生技大展25到28日登場 若遇停班課順延一天！唯論壇照常舉行
2024亞洲生技大會(BIO Asia-Taiwan)將於7月24日至28日於台北南港展覽館登場，由全球生技協會(BIO)與台灣生物產業發展協會共同籌辦，邀集國內外各單位交流，展現我國生技產業多元化與專業量能。不過遇上凱米颱風，主辦單位表示，今（24）日布展施工正常進行，展覽期間25到28日暫定正常舉行，若台北市宣布25日停班課，展覽則閉館順延一天，展覽日期改為7月26到7月29日，大會論壇24到28日一律正常進行。
記者許家禎／台北報導
主辦單位指出，今年大會以創新科技、投資高峰、區域合作為三大主軸，本部產業發展署委託本部生技醫藥產業發展推動小組(BPIPO)於展會設置「臺灣生技產業主題館(Taiwan Biotech Industry Pavilion)」，展示包括政府推動生技產業發展的獎勵措施及成果、生技產業環境現況與跨國合作模式、國內CDMO產業鏈及代表性廠商與單一窗口服務能量等相關內容，展現臺灣生技產業發展現況。
展會開幕論壇以全球生技發展(Global Biotech Development)為主題，特別邀請於細胞治療領域獲得2016年唐獎的麻省理工學院教授張鋒博士、於2010年資助成立Moderna的美國生命科學創投公司亞太區主席，以及在全球投資超過260家新創公司的加州創投業公司創辦人等，提供先進科技發展趨勢及國際創投對生技產業未來發展觀點等分享，以促進生技產業在技術及資金面向交流，並適時取得相關資源。
此外，歷年來備受好評的各國區域合作論壇，今年將擴大舉辦，會展期間邀請澳洲、日本、比利時、泰國、馬來西亞等5國生技產業代表及至少35家國際廠商或公協會與會，其中本部產業發展署協助辦理澳洲、日本及泰國等3場次論壇，分別就新藥臨床試驗、再生醫療技術及生物製劑開發等部分，透過論壇展現各國具獨特性且優異的技術、服務與產品，媒合臺灣生技廠商，促成資金、技術與產品國際交流與合作，打造臺灣為全球生醫推廣平台。