大谷翔平被問到最愛的女性運動員是誰？他霸氣回答：我老婆！
美國職棒洛杉磯道奇隊日籍二刀流好手大谷翔平近期參加明星賽大出風頭，不但開轟，他也跟老婆田中真美子一起出席紅毯，大谷身高193公分搭配180公分高的田中真美子，兩人十分登對，而道奇隊官網最近也訪問大谷翔平最愛的女子運動員，他邊走邊用英文回答，「我老婆」，不但簡潔有力，也看得出他新婚十分愉悅，不少球迷也留言，「大谷回答好棒！」、「大谷就是愛妻」、「超帥！」等。
記者吳政紘/綜合報導
大谷跟田中真美子感情好 走出水原一平背叛陰影
道奇隊在官網放出影片，影片中各位球員陳述自己最愛的女性運動員，不少球員都讚嘆「大威」Serena Williams，是最愛運動員，但大谷不一樣，他竟然用英文霸氣回答「我老婆！」。
這讓不少美國媒體嚇到，因為大谷過去很低調，甚至不公開自己跟老婆交往細節跟過程，直到今年才宣布閃婚，大谷現在則是「曬妻魔人」，願意公開自己的IG等，也大方示愛老婆。
事實上，大谷可能有點會錯意，因為奧運會快到，幾乎很多球員都會提到Mia Hamm，這位來自美國的傳奇女足球員，她幫美國隊拿下2次奧運金牌，還有1次銀牌，也有人回答Lolo Jones，她是一位美國短跑女將，外型也很亮麗。但大谷真的很特別，因為他心中只有愛妻。
大谷翔平跟田中真美子都是運動員，據傳是在3年前，大谷翔平曾意外去看日本女籃聯賽，田中真美子畢業於早稻田大學，之後加入富士通女籃，個性也很低調，去年為了大谷，她刪掉IG，還寧願當「普通人」，很適合大谷這樣的巨星，當背後默默支持他的女人。
去年大谷遇到「水原一平」竊取資金案件，大谷靠著老婆幫忙，才走出低潮，大谷很感謝田中真美子，兩人互相扶持，也成為棒壇佳話。