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蕭亞軒爆情斷「荷蘭假富二代」！糾纏8個月曾動粗　男方惡行曝光

▲蕭亞軒被爆料和「荷蘭假富二代」交往8個月後分手，且男方情緒控管很差曾經動粗。（圖 ／蕭亞軒臉書）
▲蕭亞軒被爆料和「荷蘭假富二代」交往8個月後分手，且男方情緒控管很差曾經動粗。（圖 ／蕭亞軒臉書）

記者朱祖儀／台北報導

蕭亞軒神隱許久，都沒有發行新專輯和開演唱會，不少人好奇她的動態。近來就頻頻有人爆料，指出是因為蕭亞軒正和荷籍男友Mick談戀愛，傳出2人從去年11月開始交往，男方曾2度到台灣找蕭亞軒，甚至拿出戒指求婚，不過最後2人還是分手，因為男方情緒控管很差，還和蕭亞軒有過肢體衝突。對此，蕭亞軒經紀人回應《NOWnews今日新聞》，表示蕭亞軒和M先生就是朋友關係而已，且她現在最不需要的就是戀愛。

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爆荷籍男友是假富二代　情緒失控曾動粗

據《鏡週刊》報導，蕭亞軒去年11月和Mick開始談戀愛，男方曾在今年6、7月到台灣找蕭亞軒，7月還被多次目擊從蕭亞軒的豪宅走出。不過其實這時蕭亞軒已提出分手，Mick不肯接受，仍堅持要在一起，幾近死纏爛打，最後蕭亞軒努力擺脫，才終於告別這段異國戀。

先前Mick還被傳出是「富二代」，不過報導也指稱，其實他只是房仲，並非外傳的富二代，且個性和情緒都很容易失控，先前和蕭亞軒獨處的時候，經常爆發口角爭執，甚至不時會有肢體衝突，且因為男方動作太激動，還導致現場有人掛彩。身邊朋友對於2人的戀情都不看好，大多都是勸離不勸合。

▲蕭亞軒在北京舉行簽約記者會。（圖／華納音樂提供）
▲蕭亞軒經紀人強調，她目前是單身，正持續增重等待腿部手術。（圖／華納音樂提供）
戀愛、懷孕全是假　努力增重等手術

針對爆料，蕭亞軒經紀人回應《NOWnews今日新聞》，強調蕭亞軒現在最不需要的就是戀愛，「她就是單身」，現在她最想要趕快開刀、恢復健康，重回原本的工作計畫，「那個M先生就是朋友關係而已。」至於何時動手術？經紀人表示，目前還沒確定，醫師說蕭亞軒要增重5公斤，所以她有努力吃胖，目前已經有一點成效，胖了2公斤左右。

日前蕭亞軒也曾被爆出懷孕、被求婚一事，甚至有人說，蕭亞軒因為覺得和男方個性差太多，所以婉拒求婚。不過當時蕭亞軒經紀人也駁斥，強調沒有這些事情，「她單身呀！怎麼又有人來亂爆料了？」且懷孕也是假的，表示蕭亞軒目前最重要的就是等待第4次手術，所有工作都要等她身體恢復才能繼續推進。

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