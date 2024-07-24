蕭亞軒爆情斷「荷蘭假富二代」！糾纏8個月曾動粗　男方惡行曝光

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據《鏡週刊》報導，蕭亞軒去年11月和Mick開始談戀愛，男方曾在今年6、7月到台灣找蕭亞軒，7月還被多次目擊從蕭亞軒的豪宅走出。不過其實這時蕭亞軒已提出分手，Mick不肯接受，仍堅持要在一起，幾近死纏爛打，最後蕭亞軒努力擺脫，才終於告別這段異國戀。
先前Mick還被傳出是「富二代」，不過報導也指稱，其實他只是房仲，並非外傳的富二代，且個性和情緒都很容易失控，先前和蕭亞軒獨處的時候，經常爆發口角爭執，甚至不時會有肢體衝突，且因為男方動作太激動，還導致現場有人掛彩。身邊朋友對於2人的戀情都不看好，大多都是勸離不勸合。
戀愛、懷孕全是假 努力增重等手術
針對爆料，蕭亞軒經紀人回應《NOWnews今日新聞》，強調蕭亞軒現在最不需要的就是戀愛，「她就是單身」，現在她最想要趕快開刀、恢復健康，重回原本的工作計畫，「那個M先生就是朋友關係而已。」至於何時動手術？經紀人表示，目前還沒確定，醫師說蕭亞軒要增重5公斤，所以她有努力吃胖，目前已經有一點成效，胖了2公斤左右。
日前蕭亞軒也曾被爆出懷孕、被求婚一事，甚至有人說，蕭亞軒因為覺得和男方個性差太多，所以婉拒求婚。不過當時蕭亞軒經紀人也駁斥，強調沒有這些事情，「她單身呀！怎麼又有人來亂爆料了？」且懷孕也是假的，表示蕭亞軒目前最重要的就是等待第4次手術，所有工作都要等她身體恢復才能繼續推進。