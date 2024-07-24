凱米颱風挾強大雨勢來襲！高雄市宣布24日停班停課一天

台中市今放颱風假 4家百貨及麗寶OUTLET正常營業

▲台中市昨夜宣布停班停課，今天放颱風假，4家百貨公司一早宣布正常營業搶客。（圖／台中市府提供）
▲台中市昨夜宣布停班停課，今天放颱風假，4家百貨公司一早宣布正常營業搶客。（圖／台中市府提供）

記者金武鳯/台中報導

中颱凱米撲台，台中市府昨晚深夜緊急宣布今日停班停課。只是台中市早上很平靜，既無風也無雨，倒是百貨公司動作快，包括廣三SOGO、新光三越、台中大遠百及中友百貨，麗寶OUTLET MALL都宣布正常營業。由於父親節腳步近，業者把握「颱風假」大力促銷父親節檔期。

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凱米撲台，台中市直到昨晚仍然高掛「正常上班上課」，深夜急轉彎，市長盧秀燕指示「防颱寧寬勿鬆」，最後一刻宣布放颱風假。市長今晨搭機扺台時 接受訪問表示，她是根據氣象預報颱風暴風圈確定會進入台中市，且昨晚颱風風力一度達到停班停課標準，雖然之後風力稍減，但寧願「小心一點，寧寬勿鬆」，所以宣布停班停課。

台中市早上9時過後，天氣雖然陰霾，卻是無風也無雨，顯然又迎來一個颱風假。台中龍頭百貨新光三越一早就發布「正常營業」，緊接著台中大遠百、廣三SOGO和中友都紛紛跟進。

▲中友百貨夏季最夯的動漫祭第二彈上檔中，由名偵探柯南以及超萌海豹小白領軍。（圖／中友提供）
▲中友百貨夏季最夯的動漫祭第二彈上檔中，由名偵探柯南以及超萌海豹小白領軍。（圖／中友提供）
父親節腳步近，趁著颱風假，台中大遠百大力行銷「吉爸分的下班運動學」父親節檔期，網羅多項優惠和好禮要巴結爸爸，包括保健器材單筆5千送5百，百貨服飾滿5千送3百元等。由於遇上四年一度國際運動盛會，台中大遠百推出父子裝扮運動會，小小超模爭霸賽及親子音樂同樂會等活動，親子可以共享歡樂時光。

中友百貨夏季最夯的動漫祭第二彈上檔中，由大小朋友都熟知的名偵探柯南以及超萌海豹小白領軍，有動漫電影名偵探柯南最新周邊商品獨家上市。新光三越台中店暑假最強檔夏拼卡利HIGH上檔中，新光三越攜手11大銀行搭配SKM PAY與SKM POINTS，同卡消費滿一萬元以上獨享4%至6%SKM POINTS，最高可享8%回饋，正是父親節採購禮物孝敬父親好時機。

麗寶樂園渡假區各場域今日宣布（7/24）營運情形：1. 水陸雙園（探索世界、馬拉灣）、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫，皆暫停營運，休園一日。2.麗寶OUTLET MALL 11:00-21:30 正常營運。3. 麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店 正常營運。

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