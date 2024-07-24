台中市今放颱風假 4家百貨及麗寶OUTLET正常營業

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台中市早上9時過後，天氣雖然陰霾，卻是無風也無雨，顯然又迎來一個颱風假。台中龍頭百貨新光三越一早就發布「正常營業」，緊接著台中大遠百、廣三SOGO和中友都紛紛跟進。
父親節腳步近，趁著颱風假，台中大遠百大力行銷「吉爸分的下班運動學」父親節檔期，網羅多項優惠和好禮要巴結爸爸，包括保健器材單筆5千送5百，百貨服飾滿5千送3百元等。由於遇上四年一度國際運動盛會，台中大遠百推出父子裝扮運動會，小小超模爭霸賽及親子音樂同樂會等活動，親子可以共享歡樂時光。
中友百貨夏季最夯的動漫祭第二彈上檔中，由大小朋友都熟知的名偵探柯南以及超萌海豹小白領軍，有動漫電影名偵探柯南最新周邊商品獨家上市。新光三越台中店暑假最強檔夏拼卡利HIGH上檔中，新光三越攜手11大銀行搭配SKM PAY與SKM POINTS，同卡消費滿一萬元以上獨享4%至6%SKM POINTS，最高可享8%回饋，正是父親節採購禮物孝敬父親好時機。
麗寶樂園渡假區各場域今日宣布（7/24）營運情形：1. 水陸雙園（探索世界、馬拉灣）、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場、密室逃脫，皆暫停營運，休園一日。2.麗寶OUTLET MALL 11:00-21:30 正常營運。3. 麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店 正常營運。