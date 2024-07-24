柯文哲2026選台南？黃暐瀚罕批「想清楚再講」選台中才是正辦
日本學者小笠原欣幸日前分析，民眾黨若要避免泡沫化，黨主席柯文哲可在2026年參選台中市長。不過，柯文哲卻認為，戰略考量應該是選台南跟高雄。對此，資深媒體人黃暐瀚今（24）日直言，總統大選在三腳督的情況下，賴清德一人在台南就囊括過半選票，挑戰南部的確新聞會多、有聲量，但要為民眾黨創造存在感，他認同小笠原的分析，柯文哲應該去選台中。
記者林詠青／台北報導
資深媒體人黃暐瀚今天在POP Radio《撞新聞》節目中，談到小笠原欣幸日前分析民眾黨未來佈局時，特為小笠原澄清，他從未「建議」台灣的政治人物應該做什麼，而是就資訊分析。黃暐瀚指出，盤整現有資訊，2026地方選舉，民眾黨雙北已經佈局立委黃珊珊、黃國昌，當然不會認為柯文哲會選新北。
他進一步指出，民眾黨要政治延續、創造存在感，最好的方式就是選上六都首長。但撇除雙北後，桃園要挑戰張善政連任並不容易。黃暐瀚表示，之前柯文哲接受他的專訪時，曾說自己不會選2026，這次又說戰略考量會應該是選台南或高雄。黃暐瀚也說重話提醒柯文哲，以總統候選人的高度「君無戲言」、「說話要想清楚再講比較好」。
黃暐瀚表示，要選沒問題，但要選贏才是重點。民眾黨在國會與國民黨合作，小藍質疑不斷，「參選2026你剛好可以證明自己不是藍，不但不是藍，而且還要打藍。」台中盧秀燕已不能連任，在六都之中的確是比較有機會的選項，因此他認同小笠原的分析，「選台中才是正辦」。