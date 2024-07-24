鴻海富士康河南簽約！推電動車整車和機器人　打造高端製造產業鏈

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鴻海指出，此次戰略合作，重點聚焦集團3+3 戰略產業轉化落地，即以電動車、數位健康、機器人三大新興產業，以及 AI、半導體、新世代移動通信三項新技術領域為發展重點，在制定發展規劃、核心技術研究、產業投資統籌管理、產業落地、市場開拓和客戶開發、關鍵人才和專業人才集聚培養、產業生態系打造等領域積極合作，共同努力將富士康新事業總部打造成為全球創新和產業佈局的核心基地和重要標桿。
為此，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，承載新事業總部功能。項目一期選址位於鄭東新區，建築面積約700公畝，總投資約10億元人民幣。主要建設總部管理中心、研發中心和工程中心、戰略產業發展中心、戰略產業金融平台、產業研究院和關鍵人才中心、營銷中心、供應鏈管理中心等七大中心，將為富士康在大陸實施 3+3 戰略提供產業資源、技術力等相關支持。
圍繞 3+3 戰略的落地實施，富士康近期將在鄭州航空港經濟綜合實驗區重點佈局電動車試製中心、固態電池等項目。電動車試製中心項目將規劃建設國際一流的電動車示範產線，依託先進性、先試性、先行性發展策略，打造向海內外知名汽車品牌提供製造服務的展示平台和整車領域的世界級燈塔工廠，為後續電動車量產打下堅實基礎，目標是將鄭州航空港建設成為富士康電動車的核心生產基地。
固態電池項目方面，將緊跟產業發展趨勢，充分發揮富士康長期積累的技術優勢，秉承「整體規劃、分步實施」原則，在鄭州航空港佈局發展固態電池產業，重點打造固態電解質、半固態及全固態電芯研發和生產製造。
2023年2月至4月，富士康科技集團董事長劉揚偉在短短60多天時間三度訪問河南，承諾要在河南再造一個新富士康。在去年4月25日舉行的富士康新事業總部揭牌儀式上，富士康宣佈將持續深耕河南，實施 3+3 戰略，把鄭州基地打造成富士康全球創新和產業佈局的核心基地和重要標桿。
據悉，自2010年入駐鄭州以來，富士康與河南不斷深化合作，攜手並進，取得豐碩成果。2023年，富士康鄭州科技園產值再創新高，實現“十二連增”，助推鄭州新鄭綜合保稅區外貿進出口規模躍居全國第一。
為提升員工職業發展能力，富士康教育平台引進多所優秀院校資源，涵蓋專科、本科、碩士研究生教育，助力員工實現學歷提升，幫助許多農民實現了向產業工人，以及高技能人才的轉變。這些高技能人才流轉至全省各地，為河南企業發展、產業興旺作出了貢獻。