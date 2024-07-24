凱米襲台！國內、國際線航班取消200多架次　班機被取消必做5步驟

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1.確認航班情況
如果原定航班被取消，航空公司一般會以電話、簡訊、郵件等方式通知旅客。當收到航班取消的訊息後，可至航空公司官網查詢班機資訊以及後續安排，或是到機場櫃檯詢問服務人員，幫助你瞭解班機資訊，決定是否改簽或退票。桃園機場航班異動這裡查詢（按此）、松山機場航班異動這裡查詢（按此）、小港機場航班異動這裡查詢（按此）
2.開具航班取消證明
確認所乘坐航班被取消後，旅客記得要申請航班取消證明，可以作為後續申請相關賠償時的重要文件，同時辦理後續航班退改簽相關手續也更方便。
3.簽轉
如果離出發日期還有一段時間，確認航班取消後，可申請簽轉其他替代的航班，航空公司不會收取乘客簽轉手續費。如果到機場才被告知航班取消，航空公司會安排當日或次日替代航班。不過，大部分航空不允許更換其他航空公司，除非是有聯營關係的航班。
4.退票
如果沒有合適的簽轉航班也可以申請退票，同樣是免扣手續費退票的。不過，若機票已經使用 (例如往返票已使用去程)，最好先與客服確認退款金額，退票會扣除已使用部份的票價，一般退款不會太多。
5.留存單據索取賠償
一定要留存登機牌、航班取消證明等單據，以防後續索取賠償之用。如果購買了旅遊不便險，需要第一時間聯絡保險公司索取賠償。
依照「民用航空乘客與航空器運送人運送糾紛處理辦法」規定，若班機延遲或變更航線，導致乘客權益受損。航空公司則需要適時為乘客提供免費的必要通訊、飲食、住宿、禦寒與醫藥急救等的服務。
此外遲延時間逾五小時以上，若旅客想進行退票，可以向原售票單位辦理退票，且航空公司不得額外加收手續費。
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