詹皇率美國男籃全力衝擊奧運金牌！美媒：隊史得分王KD還沒上場
就是要靠詹皇！美國奧運男籃昨（23）日迎來2024巴黎奧運前最後一場熱身賽，在「詹皇」LeBron James全場20分6籃板、4助攻的表現下，終場美國以92:88擊敗德國，奧運前5場熱身賽取得5連勝，雖對上南蘇丹和德國的比賽，美國男籃贏的驚險，但還是靠著全明星的戰力拿下勝利，而美媒《ESPN》也在推特上發文表示，美國拿下熱身賽5連勝，美國隊史得分王「KD」Kevin Durant甚至都還沒上場，世界各隊的惡夢即將來臨。
記者吳政紘/綜合報導
美國熱身賽5連勝 隊史得分王還沒上場
KD由於小腿拉傷因此缺席5場奧運熱身賽，但美國男籃總教練Steve Kerr還是非常相信他，且等待他的回歸，並表示KD一定會在奧運名單中，KD目前為美國男籃貢獻435分，是美國男籃隊史得分王，在美國男籃拿下熱身賽5連勝後，《ESPN》在X推文寫下，「美國在前往巴黎的路上拿下5勝0敗，隊史得分王甚至還沒上場，世界各隊的惡夢時刻即將到來。」
奧運男籃將開打 小組賽危機四伏
奧運男籃項目將在本週六開打，美國本次和南蘇丹、波多黎各、塞爾維亞同分在C組，美國在熱身賽遇到南蘇丹僅以1分險勝，而塞爾維亞有「小丑」Nikola Jokic坐鎮，雖與其他組比起來C組被外界譽為實力較差的一組，但實力還是相當堅強。
美國男籃當家主控Stephen Curry在昨日戰勝德國後，他認為球隊在進攻端還沒有達到最好狀態，因此這支美國隊是有可能被擊敗的，但只要他們能做好基本的東西，那就沒有人能夠擊敗他們，對上德國的熱身賽，美國全場共出現14次失誤，加上三分火力不足，這兩點是目前美國奪金最大的隱憂。