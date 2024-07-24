颱風天「內行人不是吃泡麵」！神級料理婆媽煮30年：最佳防颱食物

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文曝光後，不少人紛紛回應表示「從我有記憶到現在30幾歲，我媽每次颱風來都會煮！家裡今天晚餐一定是颱風麵」、「超級讚的！颱風麵真的很神」、「內行人懂吃的一道料理，我媽每次颱風來都煮一大鍋，整鍋都會吃光」、「一開始以為這是我媽私房菜，後來才知道這叫颱風麵XD」、「番茄鯖魚罐頭麵超級好吃的！今天晚上又可以回味了！」
台灣颱風特有美食！「颱風麵」從小吃到大的記憶
事實上，網友們所說的這道「颱風麵」，其實就是以茄汁鯖魚罐頭跟麵條一起烹調的料理，做法非常的簡單，有些人會加入雞蛋、火鍋料或者蔬菜跟肉片等等一起煮，相當的美味，由於烹調的食材可以輕鬆購得，吃起來又比泡麵來的豐富，因此不少人在颱風天不能外出時都會煮來吃，被網友稱是「最佳颱風料理」。
而這道料理還不只是台灣人愛吃，如果民眾在YouTube搜尋「茄汁鯖魚麵」的話，會發現國外也有許多影音創作者也有嘗試製作這道料理，以台灣傳統口味版本來說，麵條通常都是選擇「關廟麵」居多，而國外的版本也有「義大利麵」的做法！看起來也是不錯吃。只能說凱米颱風即將來臨，如果你許久未吃或是還沒吃過這道「颱風麵」的民眾，不妨可以嚐鮮看看哦！
更多「凱米颱風來襲」相關新聞。