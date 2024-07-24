凱米颱風強襲！24日「全台21縣市」停班停課　台灣本島全放颱風假

颱風天「內行人不是吃泡麵」！神級料理婆媽煮30年：最佳防颱食物

▲凱米颱風來勢洶洶，不少人都到超市、大賣場採購做足糧食準備，尤其泡麵類更是受到歡迎。（示意圖／記者張嘉哲攝）
▲凱米颱風來勢洶洶，不少人都到超市、大賣場採購做足糧食準備，尤其泡麵類更是受到歡迎。（示意圖／記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

凱米颱風來勢洶洶，不少人在昨（23）日就趕快到超市、大賣場採購做足糧食準備，其中像是簡單烹調的泡麵類，架上幾乎是一掃而空！不過，就有網友分享一道名為「颱風麵」的料理，表示自己從小吃到現在，每次颱風來時就一定會煮，貼文引起廣大共鳴，不少人都表示：「颱風來不是這道我可是不吃的喔！」

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一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「颱風來的時候，就會立刻想到颱風麵這道料理，馬上就殺去全聯買鯖魚罐頭跟關廟麵，真的是無法超越經典的一道，有沒有人跟我一樣從小吃到大，到現在也是非常愛鯖魚罐頭麵的？」

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▲凱米颱風來襲，不少人不吃泡麵！而是自己利用茄汁鯖魚罐頭跟麵條煮成「颱風麵」。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文曝光後，不少人紛紛回應表示「從我有記憶到現在30幾歲，我媽每次颱風來都會煮！家裡今天晚餐一定是颱風麵」、「超級讚的！颱風麵真的很神」、「內行人懂吃的一道料理，我媽每次颱風來都煮一大鍋，整鍋都會吃光」、「一開始以為這是我媽私房菜，後來才知道這叫颱風麵XD」、「番茄鯖魚罐頭麵超級好吃的！今天晚上又可以回味了！」

台灣颱風特有美食！「颱風麵」從小吃到大的記憶

事實上，網友們所說的這道「颱風麵」，其實就是以茄汁鯖魚罐頭跟麵條一起烹調的料理，做法非常的簡單，有些人會加入雞蛋、火鍋料或者蔬菜跟肉片等等一起煮，相當的美味，由於烹調的食材可以輕鬆購得，吃起來又比泡麵來的豐富，因此不少人在颱風天不能外出時都會煮來吃，被網友稱是「最佳颱風料理」。

而這道料理還不只是台灣人愛吃，如果民眾在YouTube搜尋「茄汁鯖魚麵」的話，會發現國外也有許多影音創作者也有嘗試製作這道料理，以台灣傳統口味版本來說，麵條通常都是選擇「關廟麵」居多，而國外的版本也有「義大利麵」的做法！看起來也是不錯吃。只能說凱米颱風即將來臨，如果你許久未吃或是還沒吃過這道「颱風麵」的民眾，不妨可以嚐鮮看看哦！

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▲網友們所說的這道「颱風麵」，其實就是以茄汁鯖魚罐頭跟麵條一起烹調的料理，做法非常簡單。（圖/讀者提供）

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