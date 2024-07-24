快訊／「凱米」風力達颱風假標準　台北市明天停班停課　

迎戰凱米！基隆災害應變中心一級開設　謝國樑親坐鎮指揮

▲基隆災害應變中心一級開設，基隆市長謝國樑親坐鎮指揮。（圖／基隆市府提供）
▲基隆災害應變中心一級開設，基隆市長謝國樑親坐鎮指揮。（圖／基隆市府提供）

記者林怡昕／台北報導

颱風「凱米」昨天上午11時30分發布陸上颱風警報，納入基隆市為警戒範圍，基隆市長謝國樑率領市政團隊全面動起來，昨日上午8時30分即召開市務會議研商防颱措施，應變中心並於當日晚間8時一級開設。今（24）日市府共26個單位進駐應變中心，謝國樑並於上午8時50分抵達，主持基隆防颱應變工作會議。

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各局處針對昨日已預先安排各項防颱措施，但隨著颱風暴風圈逐步進逼台灣東北角地區，應持續加強防颱措施。謝國樑本次應變工作會議提出五大面向裁示，包括重要幹道的交通替代規劃、土石流潛勢區域的必要撤離、操作抽水機以慎防海水倒灌、沿海與港口警戒區劃設、淹水與坡地潛勢地區的重點防災資源配置等。

重要幹道的交通替代規劃，包括6月3日台2線潮境公園的崩塌路段，交通部公路局已預定今日晚上7時起封閉該路段，現由交通處規劃建議替代道路，中正區也通報所轄里長知照。

土石流潛勢區域的必要撤離，基隆市有34條土石流潛勢溪流，共有96戶329人保全戶，已由產發處及各區公所提醒保全住戶做好防颱及必要時撤離準備。

7月21日至24日為年度天文大潮期間，水位較高，工務處已預作抽水機規劃，並且於滿潮時段加強戒備，必較時疏散低窪地區民眾。為防範海水倒灌，昨日17時30分謝國樑已率隊視察東四碼頭，今日會議再指示增派人員進駐抽水站留守待命，監視水位並確實操作抽水機，遇緊急事項立即通報並保持抽水站各項功能正常。同時也已部屬警力在沿海、岸際港口等19處警戒區域，進行勸導驅離。

今明日兩天淹水潛勢地區有七堵區、仁愛區；坡地潛勢地區有七堵區、暖暖區、中正區、中山區等，需特別留意災害發生。本次颱風將帶來明顯風雨，謝國樑再次呼籲民眾要提前做好防颱準備工作。

消防局長游家懿補充，7月23日完成防颱及各式救災裝備整備，包含動力救生艇22具、無動力橡皮艇18具、各式緊急發電機及照明燈具等，更重新檢視置於保養場及部分重點分隊的新式科技救生設備「遙控式救生圈」計7具以備不時之需，暖暖分隊無人機控制中心亦完成4架偵蒐無人機、1架廣播機及3架投擲吊掛機全數完成整備，以陸海空三面向投入颱風侵襲本市之準備。

工務處長陳耀川補充，因堵南1-1地下道地勢低漥易積淹水；為維護用路人行車安全，市府工務處將於今(24)日上午10時預警性封閉堵南1-1地下道 (堵南街通往返明德三路間) 雙向路線禁止通行，開放時間將視風雨狀況機動調整；未解除封路前，請民眾提前改道，繞道通行。

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