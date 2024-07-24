NANA剪掉招牌長髮！曬照曝短髮超搭百變造型 粉絲驚：是臉的問題
南韓演員NANA（林珍娜）出道15年，原本為人氣女團After School的成員，後來成員接連退出團體，她個人與公司Pledis娛樂續約後，公司積極將她培養成全方位藝人，而她也憑著完美比例的九頭身體態和姣好的外貌，連兩年拿下「全球最美臉蛋」封號。而NANA近期也在社群上分享自己的生活點滴，除了曬出比基尼泳裝照之外，也剪掉一頭長髮，新造型的模樣神似日本女星小松菜奈，吸引大批網友朝聖關注。
記者洪生儒／綜合報導
NANA近期在社群上分享了許多旅遊的生活照，除了曬出在海邊戲水的比基尼泳裝照之外，最讓人驚豔的正是她剪掉了一頭長髮，並在IG上展現出全新的短髮造型，剪掉長髮之後，NANA的五官顯得更加突出，全身的整體比例又更好，而且從她曬出的照片中，可以看到她嘗試了多種不同風格的短髮，包含可愛、性感、優雅、叛逆等，每一張照片都讓人感受力十足。
不少網友看到NANA的新造型後，都紛紛留言表示：「超美！」、「看起來好像日本女星」、「短髮看起來又年輕了好幾歲！好可愛好喜歡」、「這個造型太可愛了啦！靈感是來自NewJeans的Hanni嗎」、「太美了！可以復古又可以現代，這短髮造型100分。」也有網友認為NANA本身條件就很好，所以剪什麼髮型都很適合，「時尚的完成度在於臉，她從臉就已經很完美，頭髮怎麼剪都好看」、「只能說是臉的問題，臉完整了一切」、「真的是臉好看，什麼髮型都好看。」
其實，NANA在2023年出演韓劇《假面女郎》時，也讓不少粉絲都被她的美貌震撼到覺得不可思議，她在劇中飾演女主角「金貌美」整形後的模樣，超高顏值搭配精湛的演技，讓她再度獲得熱烈關注與討論。女團出身的NANA，成功從女團偶像轉型為演員，如今也成了大家心目中的「零死角女神」，不少粉絲都相當期待她帶來新作品。