凱米颱風來襲！賴清德：土石流潛勢區先撤、水資源珍貴但該放就放

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賴清德表示，凱米颱風是今年第一個進入台灣的颱風，感謝內政部長劉世芳與地方首長在第一時間依法迅速開設應變指揮中心，他也要感謝行政院長卓榮泰昨天赴應變中心，與7縣市長、代表直接視訊、對話，相信能給地方很大鼓勵。
賴清德說，他聽到各組報告，能感受到大家的努力及用心，不管是救災人員、水力、電力、電信、交通、農產糧食也都準備完畢，應該有的防災，看起來大家都有注意到，非常感謝大家。
賴清德指出，感謝中央應變中心、地方應變中心同仁，希望經由大家努力，將災害降到最低，但他也要提醒幾點，0403地震造成容易發生土石流，希望中央應變中心能與地方應變中心合作，注意土石流潛勢地方，該撤離的民眾應該盡速撤離。
賴清德說，這次颱風雨量大再加上漲潮，低窪地區要關注，除了已準備抽水機、人員要到齊外，更要監測，而水庫管理單位要小心，該放水就要放，水資源很珍貴，因此面臨此情況時，會相對保守，但氣象署預測應該都很精準，應檢討一下是否有水庫需要；此外，除了白天停班課，也該考量晚上也有上班及上課的民眾。
賴清德呼籲國人，颱風期間非必要不要出門，不要到危險地方，這樣有助於防救災，也希望中央、地方，參與防救災同仁注意安全。
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